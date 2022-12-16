【聖誕節2022】朗豪坊聖誕有愛辦毛孩領養日　夥香港拯救貓狗協會給狗狗一個家

▲ 朗豪坊推「朗豪坊寵物友善計劃」，場內逾 130 個商戶展示「寵物友善」標誌，歡迎寵物進店與主子同遊。（商戶提供）

今個聖誕，朗豪坊邀請了 8 大迪士尼與彼思人氣動畫角色化身 QQ 毛毛球，於即日起以毛絨絨的形象及關愛毛孩的心思啟動「Fluffy Festival」，與大家迎接聖誕！

「寵」愛有加的朗豪坊更特別趁聖誕送暖給毛孩，支持領養代替購買，夥拍本地非牟利組織 – 香港拯救貓狗協會於 12 月 18 日在朗豪坊辦公大樓 5 樓 Eaton Club 舉行商場首個「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」。

香港拯救貓狗協會是本地非牟利組織，一直致力為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務。是次「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」，讓有意領養家庭新成員及愛寵人士親身與現場待領養的狗狗互動，更可即場向義工團隊了解毛孩的背景及辦理領養申請。是次毛孩領養日為免費入場，當日的入場人士凡即場登記成為 LP CLUB 會員，更可獲贈 The Coffee Academïcs HK$50 電子券乙張；同時，朗豪坊亦會代每位新登記會員捐出一份寵物膳食到香港拯救貓狗協會，讓毛孩有個溫暖飽足的聖誕。

隨着本地愛寵人士愈來愈多，朗豪坊致力提供寵物友善購物環境，推出「朗豪坊寵物友善計劃」，場內逾 130 個商戶均響應及展示「寵物友善」標誌，以示歡迎寵物進店與主子同遊；此外，商場亦增設不少貼心服務和寵物友善設備，於 1 樓顧客服務中心設有寵物車借用服務，也備有寵物尿墊及基本清潔用品供主人及毛孩使用。顧客只需把毛孩放進寵物車或自備寵物袋，便可一起同遊朗豪坊，購物時也能輕鬆照顧主子。

▲ 朗豪坊夥拍香港拯救貓狗協會於本周日假朗豪坊辦公大樓 5 樓 Eaton Club 舉行商場首個「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」。（商戶提供）

除了聖誕活動「Fluffy Festival」的「Chill Fluffy」期間限定店發售全新 Fluffy Festival 系列的寵物產品之外，朗豪坊各大商戶亦有推出各種精美寵物用品及以動物為設計主題的造型商品，讓人寵共享Shopping 樂趣，齊齊換上新裝迎接聖誕。歡迎各位帶同主子，趁着聖誕佳節來到朗豪坊這個「毛孩Shopping新熱點」，一起共度溫馨聖誕！

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朗豪坊 x 香港拯救貓狗協會「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」

日期：2022 年 12 月 18 日（星期日）

時間：1pm 至 5pm

地址：朗豪坊 5 樓 Eaton Club

迪士尼與彼思 — Fluffy Festival

日期：即日起至 2023 年 1 月 1 日

時間：11am 至 10pm

地址：朗豪坊 4 樓通天廣場

記者：王嵐