【兩性關係】結婚6年1季僅1次行房　45歲台女星一招推搪丈夫求歡：有壓力

▲ 林利霏與丈夫結婚6年，一季僅行房一次。

夫妻房事是維繫彼此感情的重要一環，現年45歲的台灣女星林利霏，最近在節目自爆與丈夫行房密事，坦言自結婚生仔後，夫婦為工作及育兒各有各忙，行房次數一年只有4次，平均每季僅得一次，丈夫甚至會提前開口跟她「預約」。

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林利霏2016年與男星張翰合作拍戲，繼而結緣，婚後育有一女。林利霏最近就在TVBS節目《11點熱吵店》中分享夫妻房事。她直言，自己跟另一半進行親密行為時，屬於想很多的人，包括會在意自己的表情管理、身材等。

亦因包袱太重，林利霏與丈夫進行房事時，都會覺得「卡卡的」，經常要透過人飲小小酒，讓自己微醺放鬆，才能放鬆投入狀況。她並表示自己對性這一塊，確實比較冷感，也有包袱。在婚後每日忙於育兒，她的冷感就變得更嚴重。

她又表示，與丈夫熱戀期時可以經常親密，但婚後因忙於經營家庭及工作，二人在房事上，常處於「熄火」狀態。最後演變至行房次數以「季」來計算，一年大概只有4次。慶幸丈夫屬於比較重視心靈交流方面的人，雙方也不會覺得這樣的頻率不好。

林利霏透露，有時丈夫會事前跟她說「我今天跟妳預約喔！」面對求歡預約，她會因無法估計孩子會不會吵鬧，會否早點睡覺，而不自覺感到壓力。她甚至試過見到丈夫洗澡後全裸走出來，意識到對方意圖，就以藉口推搪丈夫：「我今天看了一個很有名的專家，他說今天不宜行房，不然夫妻都會倒楣一整年」令節目來賓也感到牽強。

港人性生活意欲大減

港人在疫情下性活動次數、性功能及性滿意度亦有顯著減之勢，香港性教育、研究及治療專業協會在2020年12月曾進行一項調查，發現逾32%受訪者疫情下性活動次數減少，有近43%人則在疫情下減少懷孕意向。

香港性教育、研究及治療專業協會會長吳海雅表示，已婚者比未婚者壓力更大，或因子女、收入等家庭負擔，影響性生活，亦不排除與家人多留家工作、學習等，致性愛空間減少有關。

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責任編輯：羅嘉欣