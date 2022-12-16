【叱咤樂壇】我最喜愛的歌曲十強出爐　MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒

▲ 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強名單出爐！

由商業電台主辦的年度盛事《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2023年1月1日晚上7時在亞洲國際博覽館Arena舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已結束，最後十強當中有六首由MIRROR及其成員包攬，而另外4首歌曲則屬於張天賦（MC）、Dear Jane、林家謙及張敬軒。

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十強誕生



「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票於12月12日正午12時至12月16日中午12時，透過一人一票方式投票選出，第一階段投票正式完結，最後十強 (排名依歌曲名字筆劃序)如下：

《Elevator》 呂爵安

《MM7》 柳應廷

《Mr. Stranger》 盧瀚霆

《We All Are》 MIRROR

《老派約會之必要》 MC 張天賦

《作品的說話》 姜濤

《到底發生過什麼事》 Dear Jane

《某種老朋友》 林家謙

《留一天與你喘息》 陳卓賢

《賽勒斯的愛》 張敬軒

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▲ 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已結束。

最後五強



「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票將於12月19日正午12時至12月23日正午12時繼續進行，選出最後五強，而是次獎項結果將於2023年1月1日《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》當晚，由現場觀眾即場投票選出最愛。

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