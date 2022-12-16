【世界盃2022】阿根廷決賽對法國存隱憂　國腳迪保羅女友曾與成龍合作

香港時間12月18日晚，阿根廷與法國將展開對決爭奪世界盃冠軍榮譽，而兩隊都是爭隊史第3座冠軍，勢必精彩，因此球迷相當期待。可是，有網民發現一事，令阿根廷冠軍之路存一大「隱憂」。

因為成龍大哥一直被網民戲稱有代言魔咒外，今屆世界盃更指他是「燈龍」，戲言參賽球隊隊員只要與成龍沾上一些關係，所屬球隊必然出局。

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歌星女友曾與成龍合作

而阿根廷國腳迪保羅（Rodrigo De Paul）的女友Tini Stoessel是歌手，他們在去年拍拖，日前迪保羅更在個人IG上載攬住女友親吻的合照放閃，表示感謝她在阿根廷打敗荷蘭打入4強後，特意飛往卡塔爾打氣，甜蜜到爆。

現年25歲的Tini Stoessel除是阿根廷著名歌手外也是位演員，曾演電視劇集，此外更參與過成龍大哥電影《我的日記》。該片是成龍首次執導的文藝片，而且更有劉德華、陳奕迅、王力宏等參演，其中還有Tini Stoessel，而她當年拍此片時也有上載與大哥的合照，可是此片到今仍未公映。

因此網民發現這事都開玩笑指，今次阿根廷要世界盃冠軍似乎存在隱憂。

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