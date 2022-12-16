【中大校董會重組】主席查逸超強調重視校內意見　料最快明年2月底有初步諮詢結果

▲ 中大校董會主席查逸超。（馮漢柱攝）

立法會教育事務委員會今日（16日）舉行會議，討論修訂《香港中文大學條例》，改革校董會組成。中大校董會成立專責小組諮詢各持份者意見，校董會主席查逸超強調重視校內意見，預計小組最快明年2月底可匯報初步意見。

3名身兼中大校董的立法會議員張宇人、劉國勳和鄧家彪建議改革校董會組成，將大學校董會成員人數由55名減至34名，並以校外成員佔大多數，定於23人，與校內成員數目比例為約2:1。另外，校長和常務副校長聘任須由校董會全部成員當時不少於四份之三投票通過。

中大校董會日前指成立專責小組，就有關改革方案進一步諮詢各持份者意見。查逸超今於教育事務委員會會議上被問到有關時間表，他稱，十分重視校內持份者意見，「如果冇充分校內諮詢未必有代表性，校內持分者意見係一定要尊重。」他期望小組可盡快提供結果，形容時間表進取，目前暫定2月底可召開校董會特別會議，聆聽初步意見。查逸超又認為，良好管治是大學發展最基本基礎，而要大學條例為重要起步點，才可以逐步設立流程應對大學事務，如研究、教學、知識轉移、國民教育等。

鄧家彪稱，中大作為由公帑資助、每年接受大量撥款的院校，過去在公眾參與、問責性及透明度上表現失敗，期望透過改革作出改善。劉國勳補充指，公帑資助的大學不應只由校內管理層主導所有決策，認為需要有校外人士監督。

對於有人擔心校外成員多於校內成員會失去院校自主、喪失中大文化，劉國勳認為，不少校外校董都與中大有淵源，並熟悉中大文化，例如他們為中大舊生，或是書院校董會及院監會成員。他又指出，所有校董會成員都是以中大利益為依歸。

新思維狄志遠同意條例應與時並進，但認為不需硬性規定校董會校外及校內成員比例為2:1，又擔心將通過校長及副校長任命門檻，設於全體會議四分之三屬過高，「小眾都可以否決校長，咁嘅情況下就好容易『難產』。」

▲ 3名身兼中大校董的立法會議員張宇人（圖右）、劉國勳（圖左）和鄧家彪建議改革校董會組成。（馮漢柱攝）

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記者：黃悅晴