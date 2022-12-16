【類鼻疽】新增1宗個案涉居深水埗女子　患者情況穩定仍然留醫

▲ 衞生防護中心公布過去一星期錄得1宗新增感染類鼻疽確診個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，過去一星期錄得1宗新增感染類鼻疽確診個案，患者為69歲女子，居於深水埗，患有多種長期病，並因骨髓纖維化正接受化療，目前仍然留醫，情況穩定。本港今年累計共錄得43宗類鼻疽個案，包括27宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。



防護中心表示，患者於11月23日開始發燒和頭暈，同日前往明愛醫院急症室求診，並須留院治療，其後情況穩定出院。她因持續發燒於12月7日再度入院，現時仍然留醫。中心指出，個案的流行病學調查仍在進行中，不排除是較早前的潛伏性感染，因免疫功能減弱而出現復發。



中心發言人重申，類鼻疽在香港屬風土病，病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴