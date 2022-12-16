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【外賣員悲歌】顧客落單寫錯地址　外賣員奔波送餐遇車禍亡遺下妻女

親子 14:29 2022/12/16

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李姓死者，因顧客落單寫錯地址，他奔波送餐時遇車禍亡，遺下妻子及10月大孖女。

對於外賣員來說，顧客失誤錯手下錯單，往往會讓自己承擔不少的損失，馬來西亞一名外賣員，正正因為顧客落單寫錯地址，導致外賣員奔波送餐遇車禍亡，遺下妻子及10個月大孖女。死者遺孀悲痛的在個人facebook發文，「你欠我婚禮和婚紗照，還拋下我和甜心(女兒)，現在還要我來參加你的葬禮，你怎麼那麼狠心？」

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綜合外媒報道，這宗車禍發生在上周六(10日)，事發地點在檳城，因顧客落單寫錯地址，導致李姓外賣員奔波送餐時遇車禍亡，死者已於本月12日下午2時舉殯移至大山腳武拉必火化。

據報道指，李姓死者來自檳城大山腳，其遺孀接受訪問時表示，「只希望民眾下單時多加註意，不要寫錯地址。」

之後死者遺孀於facebook貼文哭喪，她發文表示接獲噩耗後，趕到車禍地點時發現其丈夫已被送入醫院，

當時我還抱著丈夫生還的希望，直到驗屍結束，看到冷冰的屍體時，一時仍不願相信丈夫已離世。

她透露與丈夫在一起已7年，下個月便是結婚2周年，她慨嘆原本一家四口的幸福家庭，如今卻變了單親媽媽，因此她希望大家珍惜眼前人。而大批網民在她發布的貼文上安慰她外，並祝福死者一路走好。 

 

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責任編輯︰王明芳

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