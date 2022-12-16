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【父女共浴】日本23歲女星仍與父親泡澡　網紅拆解父女共浴習慣背後原因

親子 14:27 2022/12/16

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日本女星於23歲時仍與父親泡澡，引來熱議。

很多日本女孩小時候都曾跟爸爸一起泡澡，父女共浴習慣大多在女兒10歲前，不過有女星於23歲時仍與父親泡澡，就引來熱議。一名日本YouTuber就父女共浴一事訪問了女網紅，她分享這個習慣背後的真正原因。

日本女星北見直美過去曾在節目自爆，當時23歲的她依然經常與爸爸、年長3歲的哥哥一起泡澡。節目公開了三人全裸共浴的影片，父女及兄妹共浴並不尷尬，但觀眾就為之譁然。很多網民都不接受女兒長大成人，仍跟父親共浴，始終男女有別，感覺怪異。

最新影片︰

10歲前與爸爸泡澡很正常

日本YouTuber秋山燿平近日發布影片，就日本女性會和異性一起泡澡，例如小女孩會和爸爸一起泡澡、日本溫泉也有男女共浴，訪問了女網紅由菜。日本人對於父女共浴並不覺得奇怪，由菜分享自己小時候也曾跟爸爸一起泡澡，一直維持至初小約8至9歲為止，而她的朋友同樣在差不多時候，結束父女共浴習慣。

由菜表示，在日本，女兒10歲前和爸爸一起泡澡是一件很正常的事情，大多數女孩在6至10歲便停止這種生活習慣。她認為可能爸爸開始有點顧慮，畢竟女兒是異性，因此再也沒有父女共浴，之後就交給媽媽。另外，或許因媽媽提醒，「女兒長大了，就不要再一起泡澡」，也可能女兒開始自覺是一名獨立的女性了，不應再父女同浴。

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父親分擔育兒職責

日本父女共浴其中一個重要的原因，可說是在爸爸方面，他們認為這是育兒的一份職責。由菜指出，以前很多女性婚後成為媽媽全職媽媽，日間往往由她們照顧孩子，爸爸工作回家後就會幫忙照顧。而留給爸爸做的，就只有和孩子一起泡澡了，不管女兒還是兒子都會共浴。

由菜稱對工作繁忙的父親而言，浴室是一個很好的親子交流場所，一起泡澡也是難得的親子時間。孩子有些話或許在媽媽面前不方便說，可以趁與爸爸共浴的時間，跟他聊這些話題。

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責任編輯︰王明芳

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