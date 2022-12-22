培育新一代科學家　呂志和獎捐逾2.5億元支持上海交大

科學拆解問題，科技突破極限，在現今科技時代下，社會培育新一代優才對科研和創新的興趣就更為重要！嘉華集團主席暨「呂志和獎─世界文明獎」創辦人呂志和博士一直致力培育人才，他更深信「興學強國、教育惠民」的重要性，多年來積極投資教育團體，協助國家建設更美好未來，身體力行支持國家科技事業發展。

日前他宣布透過「呂志和獎」捐資2.5億元人民幣，以支持上海交通大學的張江科學園發展，科學園將命名為「呂志和科學園」。雙方特別舉行捐贈協議簽署儀式，並同時在上海交通大學「呂志和科學園」報告廳作網上直播，聯結滬港情誼，助力科技創新。

▲ 嘉華集團主席暨呂志和獎創辦人呂志和博士（中）與上海交通大學黨委書記楊振斌（左二）簽署捐贈協議，由嘉華國際執行董事呂耀華（右二）、嘉華國際執行董事暨上海交通大學校董呂慧瑜（右一），及上海交通大學副校長張安勝（左一）一同見證。

「呂志和科學園」 促進中國邁向高端科研

上海交大為感謝呂志和博士慷慨捐助，特別把學校張江科學園命名為「呂志和科學園」。呂志和博士期望，「呂志和科學園」能夠促進高端科學研究和培育人材，發展成為世界級科技創新中心；為國家創新和人類福祉貢獻，並為香港創科界建立更高水準的交流平台。

「上海交通大學呂志和科學園捐贈簽署儀式」已於前日（12月20日）舉行，活動亦邀得香港特別行政區行政長官李家超以視像形式致辭，上海交通大學黨委書記楊振斌、副校長張安勝等一行六人亦專程赴港出席儀式。儀式結束後，上海交通大學常務副校長、中國科學院院士、張江高等研究院院長丁奎嶺透過網上直播主持「中國前沿科技發展」專題講座，促進滬港科技發展交流。

▲ 捐贈協議簽署儀式同時在上海呂志和科學園報告廳進行網上直播。

呂志和博士致辭時表示：「上海交通大學作為享譽國際的中國高等學府，更堪稱前沿科研的佼佼者，120多年以來為國家乃至世界培訓了無數頂尖人才。我欣悉交大投放科研基建的遠大目光，亦期待這個具全球視野、達國際標準、世界一流的科學園區，打造面向全球的前沿研究高地。」呂志和博士又指，他堅信教育是社會不斷進步的原動力，這與上海交大「儲才興邦」的辦學理念相同，遂促成此次對上海交大的捐資支持，同時熱烈期待「呂志和科學園」可培育新一代科學家，肩負傳承世界文明的責任。

上海交通大學黨委書記楊振斌感謝呂志和博士對交大的慷慨付出，他表示：「呂志和博士以無私大愛推動人類進步，以超凡智慧鼓勵科技創新。『呂志和科學園』將會是交大對接張江綜合性國家科學中心，並參與建設全球科創中心的前沿陣地。」楊振斌又指，呂志和博士的無私襄助，是對國家科技創新戰略布局和上海交大教育事業發展寄予厚望，相信未來「呂志和科學園」定必滙聚高端創新人才、產出重大科技突破，享受到產業技術轉化的成果。

佔地10萬平方米 設７大研究中心

「呂志和科學園」位於上海張江高科技園區，該地作為上海科創中心核心區和國家級科技高地，滙集各類型一流創新型院所，以及科技設施和平台。「呂志和科學園」將定位為全球具影響力的科創中心，將以健康研究、生物醫學工程及新材料為主要研究範疇。園區建築面積達10萬平方米，其中科研空間已佔一半，共有8幢大樓，當中包括7大研究中心，分別為人工智慧生物醫藥中心、DNA存儲研究中心、合成科學創新研究中心、人工智慧網路安全創新中心、變革性分子前沿科學中心、未來材料創制中心以及超快科學中心，亦毗鄰有「世界5大人工光源工程」之一的「上海同步輻射光源」（上海光源）。

▲ 上海交通大學為感謝呂志和博士透過「呂志和獎」的慷慨捐助，將校內張江科學園命名為「呂志和科學園」。

「呂志和科學園」建成後，將推動張江綜合性國家科學中心的建設，促進中國在物理、材料、生物、醫藥和網路等多個原創研發與相關產業的發展。上海交大預期，「呂志和科學園」將吸引約1,200名各類科研人員進駐，包括約600名的研究人員和博士後研究員，以及約600名博士和碩士階段研究人員。

▲ 「呂志和科學園」佔地達10萬平方米，園內共設７大研究中心，包括人工智能生物醫藥中心、DNA存儲研究中心、合成科學創新研究中心等。

設公共儀器平台予全校使用 與「上海光源」建夥伴關係

值得一提的是，「呂志和科學園」特別建設公共儀器平台，總價1.37億元，實驗室面積達1,336平方米，能有效提升元素、有機分子、分子功能分析等基礎技術水準，為學校在有機化學、藥學、生命科學、醫學等領域的檢測和表徵水準提供更深入、更廣泛的技術支援。儀器將向校內師生開放，予他們自主操作，達至「使用者為導向」的分級培訓體系，園區亦會定期舉辦技術培訓與交流。

與此同時，「呂志和科學園」未來將與毗鄰的上海光源組成合作夥伴，合作研究新分子及新材料、高解像醫學影像等範疇。上海光源（Shanghai Synchrotron Radiation Facility，簡稱SSRF）被喻為世界五大人工光源工程之一，功能等同一台強大的「超級X光機」和「超級顯微鏡」，可用於醫學、物理、科學等多方面研究。

▲ 園內特別建設公共儀器平台，實驗室面積1,336平方米，旨在促進7大研究中心的合作。

（資料由客戶提供）