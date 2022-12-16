【放寬防疫】澳門凌晨起放寬入境措施　改為5天居家隔離及3天離境限制

▲ 澳門凌晨起放寬入境措施，改為5天居家隔離及3天離境限制。（資料圖片）

中港澳三地均開始放寬防疫措施，澳門政府今日（16日）宣布，明日（17日）凌晨起，由香港、台灣及外國入境澳門人士，由5天集中隔離醫學觀察及3天居家隔離，改為5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，因應疫情及配合國務院新冠肺炎防控聯防聯控機制「新十條」，在繼續和內地對入境人士實施「5+3」防控措施保持一致的前提下，由明日起推行「優化5+3」措施，即由由香港、台灣及外國入境澳門人士，改為5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制。

訪客入境後「澳門健康碼」轉為紅碼，當入境時核酸檢測結果為陰性，須自入境翌日起計連續3天，每天進行快測並將結果上傳，第3天快測陰性後，「澳門健康碼」會轉為黃碼，當天訪客須自行預約社區核酸站進行單樣核酸檢測，否則「澳門健康碼」會轉為紅碼，其後在第4天及第5天連續2天快測陰性，「澳門健康碼」會轉為綠碼；倘上述過程中快測或核酸檢測陽性，須採取感染者居家隔離措施。

「優化5+3」措施重點：

登機、登船或登車來澳門時須持有48小時內核酸檢測陰性報告及準備每人適量新冠病毒快速抗原檢測包

入境澳門後，直至入境翌日起計第9天零時前不能經澳門前往內地

入境後，「澳門健康碼」轉為紅碼，在入境口岸接受一次落地核酸檢測採樣後可離開前往租住的可接待酒店或住所

每日進行快測，第3日須自行預約核酸檢測

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記者：李榮忠