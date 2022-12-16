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【THE FIRST SLAM DUNK】粵語版預告出爐　當年原班配音人馬全出撃

娛樂 14:55 2022/12/16

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《THE FIRST SLAM DUNK》

日本動漫經典《男兒當入樽》的最新電影版《THE FIRST SLAM DUNK》，在12月3日於日本上映後，票房大賣登開畫及周末票房冠軍，周末票房連續兩週第一位。

截至12月14日（12日票房）為止，《THE FIRST SLAM DUNK》在當地觀映人次累積尉已近230萬人次（2,298,738人次），累積票房約35億日元（3,422,683,800日元）口碑載道！

粵語配音版預告曝光

《THE FIRST SLAM DUNK》在香港上映除原裝日文版本外，也有粵語配音版本，香港版正式海報及電影預告曝光。

著宮城大喊「1、2、3！」其他人和應「要贏呀！」，緊張刺激的比賽畫面隨即展開， 三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道陸續登場，配上節奏明快的音樂，速度感及緊張感十足，令人熱血沸騰！

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

全新粵語配音版電影預告內，湘北隊五位主角由當年電視動畫原班配音人馬出撃。

當中，包括資深配音員黃文偉、呂永林（三毛）、雷霆、黃志明及梁志達，分別為湘北隊宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道配音，回憶返晒嚟！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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