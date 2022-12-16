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【防止賄賂】男子路試犯錯涉以2千元賄賂考官換合格　被廉署起訴提供利益罪

社會 14:56 2022/12/16

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一名男子涉嫌在運輸署駕駛考試（即路試）中犯錯，遂以2,000元行賄考牌官圖獲考試及格，今日（16日）被廉政公署落案起訴貪污罪名。
　　 
被告賴長明，60歲，被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條。被告已獲廉署准予保釋，下星期二（20日）在觀塘裁判法院答辯。
　　 
被告於2022年7月9日到運輸署油塘駕駛考試中心參加路試，由一名運輸署二級考牌主任主考。被告涉嫌在路試中犯下嚴重錯誤，其後向該考牌主任提供2,000元，圖獲對方給予及格成績。該考牌主任拒絕接受賄款，並在駕駛考試結束後向運輸署報告事件。廉署接獲運輸署轉介的貪污投訴，當場拘捕被告。
　　 
運輸署在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。
　　 
廉署發言人表示，廉潔公務員隊伍是香港長久賴以成功的基石。廉署讚揚公務員面對貪污仍持廉守正，並提醒市民，行賄公務員屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處監禁七年及罰款50萬元。

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責任編輯：余思嵐

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