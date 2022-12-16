【疫苗接種】疫苗到戶接種服務12.28起提供復必泰二價疫苗

▲ 疫苗到戶接種服務12.28起提供復必泰二價疫苗。(政府圖片)

18歲或以上合資格人士今日（16日）起可選擇接種第5劑新冠疫苗，或康復人士接種第4劑疫苗，以加強保護。「疫苗到戶接種服務」亦會相應為70歲以上或因病患或殘疾而不便外出的人士提供上述的接種服務。

政府公布，12月28日起，參與「疫苗到戶接種服務」的接種人士可選擇不同種類的疫苗，除可以揀選接種科興疫苗作任何劑次外，現在亦可選擇接種復必泰原始病毒株疫苗作任何劑次，或復必泰二價疫苗作為第3至第5劑之用。



公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府一直透過不同方法鼓勵長者接種新冠疫苗。自『疫苗到戶接種服務』推出以來，為各區年滿70歲以上的長者或因病患或殘疾而不便外出接種疫苗的人士接種了超過55,000劑疫苗。因應長者在感染新冠病毒後的健康風險較高，政府希望把服務擴展至接種第5劑疫苗，為合資格長者提供方便。



由於每位服務使用者到期接種疫苗的時間不同，每天也有可能為使用者接種不同劑次及種類的疫苗，加上居住地點分散，醫護團隊可能需要較長時間安排外展接種。每小瓶復必泰二價疫苗需預先抽成六針，抽針後可於特定溫度範圍下存放不超過12小時；復必泰原始病毒株疫苗開瓶抽針前需要特定稀釋程序，可存放的時間亦更短，不超過六小時。

為減少浪費疫苗，醫護團隊需要盡量集合接種這兩種疫苗的人士在同日接種因此服務使用者未必能在到期接種下一劑疫苗的日期便立刻接種。醫護團隊會積極理順接種安排，務求在減少浪費疫苗的前提下，也盡早為有需要人士在家居接種疫苗。

另外，為便利不同年齡層的市民接種新冠疫苗，政府在各區交通方便或人流暢旺的地點設置新冠疫苗接種點，並在同一個接種點提供多於一款疫苗供市民選擇，今日投入服務的「元朗社區疫苗接種站」便是其中之一。市民亦可以透過不同渠道接種新冠疫苗，除了私家診所新冠疫苗接種站和公立醫院新冠疫苗接種站外，醫院管理局指定普通科門診診所、衞生署長者健康中心、學生健康服務中心和母嬰健康院，以及約千個提供新冠疫苗接種服務的私家醫生，亦提供新冠疫苗接種服務。

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責任編輯：陳展棋