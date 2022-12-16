【育兒教養】妒忌心重的孩子最不快樂　鄧藹霖：找假想敵平衡負面心態

▲ 妒忌心重的孩子不快樂。（iStock圖片）

我們當爸媽的，或許也曾認真地給初生嬰兒承諾：「今後如何艱難，爸媽也會努力讓你快樂地成長！」

然而，讓孩子快樂成長這回事絕不簡單，也絕不能空談，爸媽都需要付出耐性和心思呢！

妒忌心很重的孩子最不快樂，爸媽應多加留意，要給這類孩子作正面引導，助他們脫離負面的陰霾。

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妒忌心重的孩子心胸窄、器量小，無時無刻都會在打量着誰得到的比他們多，所以會嘴巴不停地投訴這樣不公平、那樣又不公道，務求自己能分得最多最好的。

他們會妒忌姊姊長得比自己漂亮，又或妒忌嬰兒弟弟博得眾人歡心，毋須做功課考試，單是傻笑就能獲得稱讚了。妒忌心重的孩子，會時常鼓着氣憋着不快情緒，這個模樣又怎會可愛？

妒忌心重的人會慣性找假想敵，比如是班中成績優異的老師寵兒，他們就是恨透了，會在背後說她的壞話，務求讓更多人討厭假想敵來平衡自己的負面心態，這副德性太可惡了吧！

在職場，若遇上這類妒忌心重的同事，是最倒楣不過的事情。他們會在暗角幽幽地盯着你瞧，會伺機把你擊倒。但冥冥中，這類心術不正的人都是極不受歡迎的，仕途也不會順利呢！

所以，若要扭轉妒忌心重孩子的命運，要從小開解他們。切勿責備，要耐心地引導，比如是讓孩子發展同理心，學習多體諒別人；更要助孩子發掘自身的優點，自信心強的孩子都鮮會妒忌別人呢！

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「妒忌心重的孩子」。

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責任編輯︰王明芳