【Dr. Any毛】嘉賓為毛孩進行健康測試　小儀憶已故愛犬眼泛淚光

▲ 阮小儀、陳柏宇、譚凱倫和黃奕晨帶同愛犬到場到場分享。

ViuTV全新節目《Dr. Any毛》將於下星期一晚（12月19日）起播出，節目由楊偉倫任主持，每集邀請不同的藝人嘉賓和不同範疇的專家一起解構寵物的各種奇難雜症，從小病徵發掘大問題。

同時，嘉賓亦會帶同寵物到場，並即場替寵物做不同身體狀況小測試。

▲ 小儀談起已故愛犬DeeDee眼濕濕。

小儀憶已故愛犬



下周一、二兩晚（12月19和20日）播出的兩集，邀阮小儀（小儀）、陳柏宇（Jason）、譚凱倫（Helen）和黃奕晨（Dixon）帶同愛犬到場分享和即埸進行健康測試。

被問及與寵物的難忘經歷時，小儀憶述有次帶已故愛犬DeeDee外出散步，外向親和的DeeDee想示好時，被護主心切的唐狗一口咬著了後頸，過了一會才鬆口放下。

她表示，因當時並沒有發現任何異樣，所以沒有打算追究其外籍主人。但回家後卻發現DeeDee被咬的位置出現血洞和血水，於是立即到診所求醫。

小儀指，DeeDee沒有逃避並主動配合洗傷口，大讚牠是「勇敢狗仔」。憶述與已故愛犬DeeDee的難忘驚險事時，小儀亦不禁一度眼濕濕。

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