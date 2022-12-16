【違例泊車】警西九龍總區交通日　發逾6300張告票拖37車

▲ (警方提供)

西九龍總區昨日（15日）進行「總區交通日」，透過宣傳教育及加強執法，提高市民和駕駛者的交通安全意識。行動中，人員在深水埗、油尖、九龍城及旺角各區的交通黑點採取聯合行動，對涉及行人和駕駛者的不良習慣，例如「胡亂過馬路」、「非法進入黃色方格路口」、「沒有讓斑馬線上的行人先行」 、「不小心駕駛」、「危險駕駛」、和「在汽車移動時使用流動電話」等違法行為進行執法，減少意外發生。人員於行動中亦動用流動攝錄隊，提升執法效率。

人員在行動中共發出了超過6300張定額罰款通知書，並拖走37輛造成嚴重阻塞的車輛。這些違泊的車輛除了引致交通擠塞，亦對道路使用者構成危險。

警方提醒市民，如果有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。 警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

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責任編輯：余思嵐