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【周末好去處】Blue Bottle灣仔店假日聖誕市集　購物+爵士樂表演+竹藝裝置【內附地址】

休閒消費 15:55 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

Blue Bottle Coffee以「Sincerely, Blue Bottle」作假日主題市集。(品牌提供)

今年聖誕，Blue Bottle Coffee以「Sincerely, Blue Bottle」作主題，利用不同的手繪元素，與大家分享既熟悉和溫暖的節興時刻。

又適逢灣仔店開業一周年，品牌主題延伸至假日市集，邀請過往的合作夥伴一起舉辦首個Blue Bottle Holiday Market與大家一起慶祝，更帶領大家在Blue Bottle Coffee 紮根和成長的原點與各位手作人交流互動，認識和欣賞自己身處的社區內各種美好的事物。

假日市集將於12月17至18日在灣仔店舉行，合作夥伴包括本地農民菜園農業先鋒田、純素蛋糕品牌Moono、蛋糕品牌 日光工作室 Solight Studio 、陶藝工作室 a minute studio、竹細工工藝師二回Yiwooo，以及專門以回收木創作的集棄場，以收集得來木材製作了市集中的所有攤位。

精彩活動包括在 Blue Bottle Coffee 預先準備好，由inkchacha設計的賀卡上寫上心意後，寄給親朋好友；亦安排了本地爵士音樂家 Alan Kwan 舉行周日爵士音樂會作為壓軸演出；欣賞竹藝師 二回Yiwooo 的大型竹藝裝置。Blue Bottle Coffee亦準備了限量節日產品，包括與 a minute studio 和日光工作室 Solight Studio 三方聯乘的 Hayes Valley Espresso 可麗露連陶瓷碟禮盒，以及與二回 Yiwooo 合作推出的專為咖啡而設計的手工購物籃，適合作為送給家人和朋友的節日派對禮物。為答謝一眾客人對Blue Bottle Coffee 的支持，首50名惠顧Holiday Market 的客人均可獲得Tyvek Eco Bag 乙個。 

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日期：12月17日至18日
時間：12nn-6pm
地點：聖佛蘭士街15號 Blue Bottle Coffee 灣仔店 2 樓

記者：郭秀芳

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