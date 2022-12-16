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【失業率】最新失業率跌至3.7%　連跌7個月

社會 16:31 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(梁偉榮攝)

根據政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字（即2022年9月至11月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2022年8月至10月的3.8%下跌至9月至11月的3.7%。就業不足率亦由2022年8月至10月的1.7%下跌至9月至11月的1.6%。
 
與2022年8月至10月比較，在9月至11月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中地基及上蓋工程業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業。
 
總就業人數由2022年8月至10月的3,648,600人，上升至9月至11月的3,657,000人，增加約8,400人。2022年9月至11月的總勞動人口為3,795,900人，與8月至10月的數字（3,796,000人）大致相若。
 
失業人數（不經季節性調整）由二零二二年八月至十月的147 400人下跌至二零二二年九月至十一月的138 900人，減少約8 500人。同期的就業不足人數亦由63 400人下跌至59 700人，減少約3 700人。

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