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【奪命車禍】巴士撼兩車釀2死10傷　28歲龍運巴士司機涉危駕被捕

社會 15:29 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(黃傑偉攝)

今早（16日）大嶼山東涌裕東路發生致命交通意外，意外涉及一部龍運雙層巴士，中型貨車及輕型貨車，造成2死10傷，5男7女死傷者年齡介乎28至94歲。詳情即看【下一頁】

新界南總區交通部（意外調查）總督察劉錦斌指，今晨9時18分警方接獲交通意外報告，於大嶼山東涌裕東路近東涌都一部龍運E36A雙層巴士乘載約20多名乘客由元朗駛往東涌，當巴士駛至東涌交匯處近東涌都，巴士首先撞到左一線路邊一部進行路邊清潔中型貨車，將中型貨車推前再撞到一部輕型貨車，導致4名在路邊工作及2名在車上清潔工人受傷，其中一名64歲中型貨車司機當場證實死亡，其餘5名50至80歲清潔工人受傷，及巴士上6名28至94歲巴士乘客受傷。

助理消防區長孫紹文指，今早9時18分消防接到交通意外，於5分鐘後到場，共出動8部消防及12部救護車，27名消防員及42名救護員到場，救援人員在中型貨車及輕型貨車之間發現一名64歲男子證實當場死亡，其餘傷者包括巴士上6名乘客及在地面清潔5名工人由6輛救護車分別送往大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院搶救，其中一名52歲輕型貨車男司機經搶救後於瑪嘉烈醫院證實不治。另一名59歲女清潔工人盆骨碎裂傷勢嚴重。

警方事後以危險駕駛導致他人死亡拘捕28歲龍運巴士司機。警方指司機入職兩年半，駕駛該路線2個月，上次上次休息時間於本月13日，今日8時上班意外中駕駛第2轉班次，警方呼籲任何人士及駕駛者，如目擊事發經過請與新界南總區交通部意外調查組聯絡提供資料。

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記者：黃傑偉

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