【澳門放寬入境】旅遊業界認為放寬對旅客吸引力低　主要便利工作及探親需求

▲ 旅遊業界認為放寬對旅客吸引力低，主要便利工作及探親需求。（資料圖片）

澳門政府宣布，明日（17日）凌晨起，由香港、台灣及外國入境澳門人士，由5天集中隔離醫學觀察及3天居家隔離，改為5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制，但5天居家隔離仍為「紅碼」及「黃碼」。有旅遊業界代表認為，措施能有助便利港澳兩地之間工作及探親需求，惟對旅遊仍是未有太大幫助。

訪客入境後「澳門健康碼」轉為紅碼，連續3天快測陰性及第3天核酸陰性後，「澳門健康碼」會轉為黃碼，其後在第4天及第5天連續2天快測陰性，「澳門健康碼」才會轉為綠碼。香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，措施即是「0+5」，相信首5天都需要留在指定住所，根據香港經驗有限制的局部開放較難吸引旅客，是次放寬對旅遊業界未有太大幫助。

不過，崔定邦相信放寬措施後，金巴班次增加，能夠有助恢復港澳兩地之間往來，最主要受益的是工作及探親需要，因為有不少港人需要到澳門工作，目前放寬總比沒有好，「對於恢復兩地之間嘅交流係一個好嘅起點。」

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記者：李榮忠