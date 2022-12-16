【司法覆核】質疑違租約合約被刑事檢控　郭卓堅入稟申覆核要求法庭頒令禁制  

▲ 質疑違租約合約被刑事檢控，郭卓堅入稟申覆核要求法庭頒令禁制（林育慧攝）

經常提出司法覆核申請的巿民郭卓堅，早前被房署收回位於油塘的公屋單位，郭今（16日）入稟高等法院，質疑律政司就有關涉及金錢的租約及合約問題提出刑事起訴，做法影響公眾利益，要求法庭頒令禁止律政司，就涉及違反租約而涉及金錢利益者，不能以騙取金錢理由而提出刑事起訴，只能以民事起訴。郭強調入稟與黎智英涉欺詐案無關，他指遭房署以違反租約為由收回公屋，沒有被刑事起訴，但亦屬申請是次司法覆核之持份者。



申請人郭卓堅，答辯人律政司司長林定國。郭於入稟狀指，律政司以刑事起訴有關租約和合約涉及金錢糾紛問題，破壞恆之有效的民事訴訟作解決方法，而以刑事起訴做法影響公眾利益，要求法庭禁止律政司有關決定。



郭於入稟狀附件中出出，因其油塘邨公屋單位位於山上，鄰近沒有巿場購物，由於郭行動不便，每天出外購物需時。郭一直等候調配公屋，於等候2年間，遂沒有入住該單位。及至上月(11月)，房署以其違反租約而回單位。郭指因此屬本申請之持份者。



資料顯示，壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，早前涉違契使用地段案，兩人早前被裁定欺詐罪成，兩人分別被判監5年9個月及21個月。

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記者：林育慧