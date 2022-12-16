【藝術收藏】KAWS推12枚銅像雕塑附NFC認證　需抽籤明年2月發貨【內附連結】

邊個有天大面子，可以一呼百應？說的正是香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）踏入第二個10 周年，美國知名藝術家KAWS，香港永遠潮男指標林海峰紛紛發文熱烈恭賀，前者更霸氣推出一組12 枚全黑魂色的銅像雕塑 KAWS BRONZE EDITIONS 贈興，相信勢必成熱炒潮物！

已成國際著名美國當代藝術家的KAWS 說︰「衷心祝賀AllRightsReserved 踏入20 周年。我們多年來共同完成了很多優秀的項目，對於這次推出這組雕塑記錄那些重要時刻，亦深感自豪。」

KAWS 見證 ARR 12 年

那先說說ARR 成名之作，令無數港人留下最難忘的回憶，非與荷蘭藝術家 Florentijn Hofman 合作的藝術企劃莫屬 —— 2013 年ARR 於維多利亞港，帶來了猶如置身於巨型浴缸中的橡皮大黃鴨，讓「橡皮鴨游世界︰香港站」獲得空前成功！

而過去20 年，ARR 的真正業務就是聯同來自不同背景的前瞻合作單位和藝術家，為品牌提供度身訂造的解決方案，如2007 年在香港首次舉辦的藝術展《草間彌生．萬點迷》；國際知識產權 Netflix、Snoopy、多啦A 夢（Doraemon）等在中國展出4 個永久大型戶外藝術裝置作品，成為當地地標，都可看到 ARR 的國際視野。

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至於跟大名鼎鼎的KAWS 合作則始於2010 年，ARR 在香港展出KAWS 首個戶外COMPANION 雕塑 —— KAWS ︰ PASSING THROUGH。期後雙方於世界各地展出多個公共藝術作品，至今仍進行中的KAWS ︰HOLIDAY 世界巡迴展覽，到訪過首爾、香港、東京、布里斯托爾、長白山、墨爾本，甚至外太空，而在剛過去的11 月更登陸澳洲墨爾本，以全球最大熱氣球之一的形式，讓KAWS ︰ HOLIDAY 俯瞰城市天際。

首次為藝術創作進行鏈上認證

這次KAWS 則以借花敬佛方式，製作一組12 枚銅像雕塑 KAWS BRONZE EDITIONS，象徵着兩者多年來合作無間於全球共同協作的展覽，也標誌着雙方長達10 年的深厚友誼。為提升銅像雕塑系列收藏價值，以及豐富收藏家的體驗，ARR 和KAWS 首次合作推出實體數位化（Phygital）功能，每個作品都附有一張「輕觸收藏」的 NFC 認證卡， 透過區塊鏈技術，將實體藝術品綁定鏈上對應的代幣。

藏家可享受這個虛擬與實體的雙向藝術收藏體驗，同時享有實體藝術品擁有權及數碼認證，更專設獨家空投（Airdrop）和藝術家有緊密聯繫，可持續關注以獲得未來最新資訊。以銅作為物料，全球限量250 組及50枚藝術家自留版刻有藝術家簽名及編號，並附藝術家簽名及獨立編號認證卡（獨特實體數位化「輕觸收藏」功能）及附木盒包裝。除了KAWS 聯乘，據知ARR 會繼續推出一系列合作，包括一直以來合作無間的夥伴，以及全新合作的單位，以紀念20 周年盛事，大家stay tuned ！

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《KAWS Bronze editions》

抽籤登記：即日至 2002年12 月 19 日

截止時間：2022年12月19日6pm時（香港時間）

備註：中籤者將於 12 月 20 日獲得通知，銅像將於 2023 年 2 月下旬開始發貨。

記者：黃鑑江