  • 18°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝術收藏】KAWS推12枚銅像雕塑附NFC認證　需抽籤明年2月發貨【內附連結】

休閒消費 17:23 2022/12/16

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

邊個有天大面子，可以一呼百應？說的正是香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）踏入第二個10 周年，美國知名藝術家KAWS，香港永遠潮男指標林海峰紛紛發文熱烈恭賀，前者更霸氣推出一組12 枚全黑魂色的銅像雕塑 KAWS BRONZE EDITIONS 贈興，相信勢必成熱炒潮物！

已成國際著名美國當代藝術家的KAWS 說︰「衷心祝賀AllRightsReserved 踏入20 周年。我們多年來共同完成了很多優秀的項目，對於這次推出這組雕塑記錄那些重要時刻，亦深感自豪。」

KAWS 見證 ARR 12 年

那先說說ARR 成名之作，令無數港人留下最難忘的回憶，非與荷蘭藝術家 Florentijn Hofman 合作的藝術企劃莫屬 —— 2013 年ARR 於維多利亞港，帶來了猶如置身於巨型浴缸中的橡皮大黃鴨，讓「橡皮鴨游世界︰香港站」獲得空前成功！

而過去20 年，ARR 的真正業務就是聯同來自不同背景的前瞻合作單位和藝術家，為品牌提供度身訂造的解決方案，如2007 年在香港首次舉辦的藝術展《草間彌生．萬點迷》；國際知識產權 Netflix、Snoopy、多啦A 夢（Doraemon）等在中國展出4 個永久大型戶外藝術裝置作品，成為當地地標，都可看到 ARR 的國際視野。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於跟大名鼎鼎的KAWS 合作則始於2010 年，ARR 在香港展出KAWS 首個戶外COMPANION 雕塑 —— KAWS ︰ PASSING THROUGH。期後雙方於世界各地展出多個公共藝術作品，至今仍進行中的KAWS ︰HOLIDAY 世界巡迴展覽，到訪過首爾、香港、東京、布里斯托爾、長白山、墨爾本，甚至外太空，而在剛過去的11 月更登陸澳洲墨爾本，以全球最大熱氣球之一的形式，讓KAWS ︰ HOLIDAY 俯瞰城市天際。

首次為藝術創作進行鏈上認證

這次KAWS 則以借花敬佛方式，製作一組12 枚銅像雕塑 KAWS BRONZE EDITIONS，象徵着兩者多年來合作無間於全球共同協作的展覽，也標誌着雙方長達10 年的深厚友誼。為提升銅像雕塑系列收藏價值，以及豐富收藏家的體驗，ARR 和KAWS 首次合作推出實體數位化（Phygital）功能，每個作品都附有一張「輕觸收藏」的 NFC 認證卡， 透過區塊鏈技術，將實體藝術品綁定鏈上對應的代幣。

藏家可享受這個虛擬與實體的雙向藝術收藏體驗，同時享有實體藝術品擁有權及數碼認證，更專設獨家空投（Airdrop）和藝術家有緊密聯繫，可持續關注以獲得未來最新資訊。以銅作為物料，全球限量250 組及50枚藝術家自留版刻有藝術家簽名及編號，並附藝術家簽名及獨立編號認證卡（獨特實體數位化「輕觸收藏」功能）及附木盒包裝。除了KAWS 聯乘，據知ARR 會繼續推出一系列合作，包括一直以來合作無間的夥伴，以及全新合作的單位，以紀念20 周年盛事，大家stay tuned ！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

《KAWS Bronze editions》
抽籤登記：即日至 2002年12 月 19 日
截止時間：2022年12月19日6pm時（香港時間）
備註：中籤者將於 12 月 20 日獲得通知，銅像將於 2023 年 2 月下旬開始發貨。

記者：黃鑑江

相關文章

【First Love初戀】野口也英藍色系列成潮流指標　Mame Kurogouchi針織冷衫賣斷貨
19:13 2022/12/14
【First Love初戀】野口也英藍色系列成潮流指標　Mame Kurogouchi針織冷衫賣斷貨
【台灣旅遊】台北妖怪100物語特展　妖怪百貨店出售獨家限定商品【內附連結】
今日 15:42
【台灣旅遊】台北妖怪100物語特展　妖怪百貨店出售獨家限定商品【內附連結】
【周末好去處】Blue Bottle灣仔店假日聖誕市集　購物+爵士樂表演+竹藝裝置【內附地址】
今日 15:55
【周末好去處】Blue Bottle灣仔店假日聖誕市集　購物+爵士樂表演+竹藝裝置【內附地址】

你可能感興趣

【First Love初戀】野口也英藍色系列成潮流指標　Mame Kurogouchi針織冷衫賣斷貨
19:13 2022/12/14
【First Love初戀】野口也英藍色系列成潮流指標　Mame Kurogouchi針織冷衫賣斷貨
【台灣旅遊】台北妖怪100物語特展　妖怪百貨店出售獨家限定商品【內附連結】
今日 15:42
【台灣旅遊】台北妖怪100物語特展　妖怪百貨店出售獨家限定商品【內附連結】
【周末好去處】Blue Bottle灣仔店假日聖誕市集　購物+爵士樂表演+竹藝裝置【內附地址】
今日 15:55
【周末好去處】Blue Bottle灣仔店假日聖誕市集　購物+爵士樂表演+竹藝裝置【內附地址】
科技產品 可持續發展 展覽 品牌 Netflix 林海峰

最高瀏覽

【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
12:04 2022/12/15
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
16:52 2022/12/15
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰
18:42 2022/12/15
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰