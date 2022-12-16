【東涌奪命車禍】死者全受聘於食環署外判清潔公司　工權會：食環署在監管上責無旁貸

▲ 東涌發生奪命車禍，造成最少2死1危殆9傷。（黃傑偉攝）

今日（16日）東涌發生奪命車禍，造成最少2死1危殆9傷。現場為近東涌東交匯處的裕東路，事發時一輛5.5噸貨車及一輛客貨車停泊於左邊行車綫上，多名清潔工在旁掃除落葉，期間一輛載客中的E36A線雙層龍運巴士駛至，先後撞向貨車及客貨車，導致巴士及5.5噸貨車車頭、客貨車車尾嚴重損毁變形，貨車司機當場不治。受傷11人除巴士乘客外，亦包括多名清潔工人，其中清潔公司科文送院後宣告不治，另一黃姓女清潔工則仍然昏迷，留醫深切治療部。詳情即看：【下一頁】

即場離世死者姓林，65歲，男性，負責駕駛5.5噸貨車。送院後身故死者姓賴，逾50歲，男性，任職科文。2名死者、昏迷女工以及另外3名受傷清潔工，均受聘於耀發環境服務有限公司，為食物環境衛生署外判清潔公司。

工業傷亡權益會表示，對於自本星期一起連續第四日發生職業死亡意外，造成最少5名工人在工作期間死亡，感到異常痛心。

該會重申，事故中死傷者之僱主雖為食環署外判清潔公司，然而外判工作不等於外判責任，食環署作為環境衛生之負責部門，在監管清潔工作水平及相關職工安全上實責無旁貸，必須確保外判公司有切實執行安全工作程序。該會嚴正要求食環署、耀發環境服務有限公司及龍運巴士盡力協助意外中的死傷者及其家屬，會方又指繼續跟進及提供適切支援。

發言人續指，根據網上流傳的行車記錄器（「車Cam」）片段，事發前5.5噸貨車車尾只放置了一個藍色箭嘴指示牌，並未有擺放俗稱「雪糕筒」的交通圓筒示警，而在車前打掃的6名工人都有身穿反光衣。詳情即看：【下一頁】

發言人指出，現時香港並無清晰的道路清潔安全指引，令不少從事清潔服務的僱主及僱員都輕視了在行駛中的道路進行清潔的危險性。其實道路清潔工作與道路工程的性質類近，可參考道路工程的安全守則，包括設置工程車、護航車、緩撞裝置，另需擺放適當和足夠的警告閃燈、交通圓筒、交通標誌、指示燈以及護欄等，用以劃分工作範圍，以清楚提醒其他駕駛者前方正進行清潔工作，以減低發生事故的機會。

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記者：黃穎津