【新品速報】Protector立體口罩新添霧感灰淺灰兩色　時尚潮人徐濠縈都戴

▲ Protector Daily 3D 立體口罩採用 3D 立體透氣剪裁，能夠 360° 舒適貼面，呈現出面部線條，突顯輪廓美。

雖說防疫措施陸續放寬，但口罩仍是日常必需品，戴一個靚靚兼柔軟舒適的口罩，確能為大家保持整天好心情。

而Protector Daily 3D 立體口罩一直得到眾明星、造型師、KOL等喜愛，如時尚潮人徐濠縈、陳穎欣、李蔓瑩(Renee)等。

今冬品牌特別轉換全新包裝，並新添兩款色調，分別是霧感灰及淺灰色，時尚感倍添。其口罩採用 3D 立體透氣剪裁，能夠 360° 舒適貼面，呈現出面部線條，突顯輪廓美。它同時具備 3 層面料保護，外層有效防水，內層質料親膚和低敏，加上得到歐盟認證，能夠阻隔超逾 99% 的細菌病毒和花粉，達到 ASTM Level 3 級別，安全度更高。

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此外，口罩特設兒童尺碼，能更貼合小孩面形，提供全面保護，並可配襯出親子造型。底層更以親膚設計，切合兒童幼嫩肌膚，同時特別提供純白配色，讓小朋友也可上學使用。口罩共設 10 色 ($98盒起)，可於 www.wiseever.com、HKTV Mall、萬寧、連卡佛官方網店購買，亦在萬寧及連卡佛門市有售。

記者：郭秀芳