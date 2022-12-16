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【口罩小姐】《戀講嘢》談大胸之苦撐乳首散步　西童言行出位網民反應兩極

娛樂 19:03 2022/12/16

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ViuTV《尾二一屆口罩小姐》冠軍「聞西」梁西童的言行成熱話。

ViuTV《尾二一屆口罩小姐》冠軍「聞西」梁西童近日到訪日本，西童大方於IG分享性感美照，晒驕人身材。

一直是KOL的西童向來言行舉止都備受矚目，她最近於日本拍攝影片時有未有戴上口罩而被網民批評，她力撐乳首散步的言論及於《晚吹-戀講嘢》上大談大胸之苦亦引起討論，網民對其言行反應兩極，極具爭議。

【口罩小姐】爆冷奪冠被轟西童否認造馬　賽後無打算簽約ViuTV只想繼續打碟【多圖】

遊日晒身材

西童連日來分享遊日照片，她昨日貼出性感泳裝照，向粉絲大派福利。她說：

#天氣這麼冷要去看富士山浸溫泉
#露天風呂 #私人風呂
#hotspringhotel
#mountfuji #fuji
#河口湖 #一泊二食
#這趟旅程發現溫泉酒店很好玩
#呢間酒店buffet很好吃早餐晚餐都十分好

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除罩惹爭議

她日前於東京街頭留影，沒戴口罩的她被網民攻擊，有網民留言：「後邊成堆人想避開你鏡頭唔想影到，求下你唔好_出國際，pls」、「睇到勁_尷尬」、
「唔該戴返個口罩先」、「好多人做所以一定啱？仲話大學生」。

西童逐一回應：「其實好多人都會係嗰到影相拍片...有無望過呢個世界係點？」、「其實日本係戶外係無硬性規定一定要戴口罩。」、「咁可能你唔可以出香港了」。

【晚吹戀講嘢】KOL西童+郭奕芯互呻大胸之苦　因豐滿上圍而被認定為「淫蕩代表」【多圖】

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乳首散步

日本正流行「乳首散步」文化，鼓勵女性真空上陣及解放上圍，西童對此表示支持。

她並直言：「我比較歐美化，唔覺得女性唔戴Bra是一個問題。外國有很多女性外出時都會唔戴Bra。作為女仔，我會欣賞靚的胸型，覺得只要鍾意著咩就著咩，不用理會別人如何看。」

最新影片：Anson Lo阿Jer專訪

此外，西童曾上ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》大談「大胸之苦」，對於擁有豐滿上圍，西童表示：「有好就有壞，會被說是『臭雞』，覺得我就是淫蕩的代表。」

她又指曾因為身材而被誤以為她喜歡勾三搭四，更因此令她險跟拍拖8年的男友分手，大胸令她大感煩惱。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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