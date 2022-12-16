【教師操守】蔡若蓮：教師不應散播虛假消息及仇恨言論　新指引助業界警愓自己

▲ 教育局局長蔡若蓮。（林宇翔攝）

教育局昨公布《教師專業操守指引》。教育局局長蔡若蓮今（16日）出席立法會教育事務委員會會議後，被問到教師是否不能再於社交平台發表政見或不滿政府的言論，她稱，教師不應在社交平台散播不盡不實的虛假消息，或涉咒罵、仇恨的言論，但非不可擁有社交平台。她又形容，教育界對指引期待已久，可讓教師警惕自己不要做違反專業的事，相信現時大部分教師在符合要求方面做得綽綽有餘。

對於指引提到若教師涉嚴重但未至終身停牌的個案，局方會列明釘牌年期，但只有1次申請機會。蔡若蓮說，教師被釘牌一定是犯下嚴重專業錯誤，如涉及經驗不足、能力缺失問題，相關教師經過進修及誠心反思後，當局可考慮給予一次機會。至於為何只得一次機會，蔡解釋，如果相關教師經過3年努力，仍被當局認為不適合做教師，「佢都要好好諗下自己嘅專業發展，是否適合。」

她稱，教師仍有專業自主間選擇教材，但強調不應按個人喜好或立場去選擇，當局亦不會規限哪些課題不可教：

唔會話邊啲議題教得邊啲議題唔教得，而係話（教材）是否適合、是否對應課程目標、是否令到學生學到嘢，咁先係最終極嘅原則。

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記者：黃悅晴