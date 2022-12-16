【病毒肆虐】小朋友感冒全攻略　靠症狀大數據快速辨別7大病毒

▲ 近日不少小朋友感冒，醫生分享如何靠症狀快速辨別7大病毒。

踏入冬季，加上今年有「兒童免疫債」問題顯現，新冠肺炎之外，亦有一連串病毒「攻擊」小朋友，台灣有急診科醫生憑多年來的臨床經驗，跟家長分享小朋友感冒全攻略，大致可憑症狀快速去辨別病毒，初步了解小朋友患甚麼病，值得爸媽參考。

入冬連串病毒攻擊兒童

台灣急診科醫生翁梓華昨日（15日）在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」，分享有關「小朋友感冒全攻略！用症狀快速辨別流行病毒株！」帖文，他指出隨著「口罩解封」，最近急診的小兒科常常都被各種感冒的小朋友塞滿，各式各樣的病毒RSV、副流感病毒、鼻病毒等等各式各樣的病毒席捲著小朋友界，可以說是災情慘重。

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翁梓華醫生提醒別小看以上病毒，不少患病孩子的爸媽們反映，「新冠確診，孩子都還沒那麼嚴重，怎麼這次會這樣？」而大部分愛子心切的爸媽，都會很想知道孩子得到的是甚麼病毒，翁醫生跟大家分享可以「用症狀猜病毒」，作初步了解。

了解症狀大數據

早在2000年秋天某天，翁梓華分享有醫生大抵已可用症狀猜病毒，當時在林口長庚兒童醫院參加晨會，一位兒科總醫生報告著3歲兒童出現聲音沙啞、發燒，併發小支氣管炎住院，有主診醫生問到有否培養出哪種病毒，他指出依照這個年紀稍大的兒童、聲音沙啞併發小支氣管炎的症狀，猜測應該是副流行性感冒病毒第三型。

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結果總醫生一臉難以置信，隨後聯絡病毒室的同事，他們確實該名兒童正是受副流行性感冒病毒感染，當下全場近200位醫生都以難以置信的眼神看著該醫生，以為他是隨機猜中感染病毒種類。

7大病毒與症狀流行趨勢

翁梓華醫生指出其實該醫生不是猜哪種病毒，而是根據孩子的症狀大數據得到的結果，病毒型態的不同，會造成孩子不一樣的症狀。他分享近兩個月在醫院所看到的7大病毒與症狀流行趨勢︰

副流行性感冒第三型（Parainfluenza 3） 聲音啞、細小支氣管炎 呼吸道融合病毒（RSV） 細小支氣管炎 新冠肺炎（Covid-19） 感冒 鼻病毒（Rhinovirus） 流鼻水/氣喘 諾羅病毒（Norovirus） 嘔吐 腺病毒（Adenovirus） 咽喉結膜熱症 腸病毒（Enterovirus） 手足口症

用以上的症狀，根據臨床經驗來猜病毒種類，大概有8至9成的準度，各位爸媽可參考一下。翁醫生強調最近小朋友因為這些病毒種類的感染，常會有併發呼吸窘迫的問題，如果覺得孩子呼吸怪怪的、有點喘，記得要立即帶到急診看醫生，評估是否有需要住院的必要性。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載報道。

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責任編輯︰顏紫燕