【水墨藝術節】大華銀行年度最佳水墨藝術作品　得獎者喚起大眾關注環境保護

▲ 大華銀行與香港故宮文化博物館聯合呈獻首屆水墨藝術節。

李志敏小姐憑作品《冰川的引力》，於「2022 年大華銀行年度 水墨藝術大獎」頒獎典禮中榮獲本年度「大華銀行年度最佳水墨藝術作品」大獎和山水風景或 具象公開組金獎。

李志敏小姐以極端氣候所帶來的影響為創作靈感，描繪北極熊在日漸縮小的陸地上，掙扎求存 的孤獨無助，並運用噴染技法營造北極熊棲息之地的冰極質感，傳遞強烈的環境保護訊息。

▲ 《冰川的引力》，李志敏 「2022年大華銀行年度最佳水墨藝術作品」大獎、山水風景或具象公開組金獎。（圖片由品牌提供）

李小姐在「2022 年大華銀行年度水墨藝術大獎」頒獎典禮上表示：「近年全球暖化問題越趨嚴 重，極端氣候不僅對人類造成影響，亦導致動物如北極熊等的生存備受威脅。科學家推算，如 果目前溫室氣體排放量持續，大部份北極熊將在不久的將來逐漸消失。我一直心繫環保問題， 因而希望透過這幅作品，喚起大眾關注，對環境的可持續發展採取行動。」

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明女士表示：「衷心恭喜各位得獎者創作出色的藝術作品。 『大華銀行年度水墨藝術大獎』自 2017 年首辦以來，一直彰顯本行推廣傳統水墨媒介的承諾。 我們很高興這項比賽不僅為本地藝術愛好者提供一個展現藝術才華的機會，也為他們提供一個 表達希望、故事和觀點的平台。社區的可持續發展是大家的共同責任，每個人都應在環境和社 會方面出一分力。只要齊心合力，我們定能與持份者和社區並肩同行，將可持續發展的轉型提 升至新水平。」

林睿玥小姐再度獲得「最具潛質藝術家年獎」

▲ 《追尋》，林睿玥 2022年最具潛質藝術家年獎、山水風景或具象高級學生組金獎。（圖片由品牌提供）

林睿玥小姐憑《追尋》榮獲「2022 年最具潛質藝術家年獎」及山水風景或具象高級學生組金獎。 這幅充滿創意的作品描繪夢想和現實的交匯，提醒觀者無論遇到多大困難亦要擁抱夢想。林小 姐的作品透過獨特的超現實主義風格和紮實的中國水墨畫技巧，讓評審團留下深刻的印象。

這亦是林小姐第二次獲得「大華銀行年度水墨藝術大獎」學生組別的最高榮譽。 她在 2019 年 首次獲獎時年僅 11 歲，其得獎作品名為《魚缸》。 林小姐對藝術充滿熱忱，透過不斷學習和練 習提高繪畫知識和技巧。她的堅持令她再次在「大華銀行年度水墨藝術大獎」中獲獎。

「2022 年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎展

「2022 年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎展將於 2022 年 12 月 17 日至 30 日假香港故宮文化博物館故宮學堂舉行，這亦是大華銀行（香港）與香港故宮文化博物館聯合舉辦首屆「水墨藝術節」的重點活動之一。參觀者可親臨欣賞及参與一系列精彩的藝術活動，包括 AR擴增實境水墨藝術互動體驗、沉浸式水墨動畫、電影放映、講座，以及期間限定水墨藝術攤位等。所有活動費用全免，部份活動需預先於網上登記。

其中令人矚目是特別為藝術節打造的 沉浸式影片。影片採用了動畫及 3D 映射技術，包羅了本年度共18套的得獎作品在內，讓書 畫作品不再局限於平面，讓訪客彷如置身其中，穿梭於不同風格的作品。其他值得關注的活動包括在故宮學堂門廳前的水墨藝術互動區、座談會、紀錄片放映、藝術工 作坊和藝術攤位。融合藝術與現代科技的各類活動，如 3D 影片、AR 藝術體驗區，讓觀眾能 夠沉浸在全面和嶄新的中國水墨藝術氛圍中。

詳情如下：

日期： 2022 年 12 月 17 日至 30 日

地點： 九龍西九文化區博物館道8號，香港故宮文化博物館故宮學堂

活動詳情請按此。

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責任編緝：蕭雅文