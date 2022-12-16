【年邁父母】友人9旬母嘔吐入公院無人餵食慘捱餓　資深空姐：最怕有入無出

香港雖然放寬了防疫措施，但每天確診新冠病毒的人數仍然逾萬，中招者「總有一個喺左近」，未中招和再中招只是時間性的問題。

許多人不擔心自己中招，不適幾日後，又一條好漢。最擔心是家有長者或長期病患無法自理的家人，一旦他們中招，把他們送院治理，是否最適切的做法？

「兩個多月前，我媽中了新冠入了政府醫院，不會有人幫老人家餵餐，家人又不准探病，只可每天打電話向護士了解病人情況。後來媽媽轉陰性，因身體狀況未夠好，要繼續留院。醫生問我們會否考慮把媽媽轉去私家醫院，我們當然同意，這樣家人可以每天探病，為媽媽準備她喜歡的飯餸。」友A君分享。

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「我媽媽九十五歲，沒中新冠，最近因嘔吐入了政府醫院，每星期只可探病兩次（因為媽媽只打了一針）。在醫院沒人照顧飲食，留院一星期，都一直在瞓，沒有進食（因為言語治療師建議病人插胃喉，我們拒絕，醫院姑娘說我媽不吞軟餐）。入院前，媽媽在家都是由工人姐姐餵吃軟餐，每餐要用上一個半小時，但醫院根本沒有人手可這樣照顧長者病人。由於我們不同意媽媽插胃喉，所以向醫生要求讓媽媽盡快出院回家。我媽前晚回家了，在兩個工人姐姐細心照顧下，昨日可以慢慢進食軟餐。開始有點精神了。」另一好友分享。

政府醫院長年人手不足，一群無法自理的老弱病人若不接受插胃喉，捱餓受苦是常見的殘酷現實。最怕是「有入無出」，連最後一刻家人也無法陪在病者左右，遺憾一生。

錢到用時方恨少。除了預留外遊的費用，大家也要為得到更好護理照顧的費用努力積穀。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「積穀抗疫」。

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