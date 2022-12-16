【保暖大法】一張錫紙改善手腳冰冷　專家教鞋內攝錫紙即暖5°C

▲ 一張錫紙改善手腳冰冷，專家教鞋內攝錫紙即暖5°C。

天文台預測本港未來數天天氣寒冷，17日顯著轉冷，晚上市區氣溫下降至約10度，新界及高地再低幾度。天氣寒冷，很多人都會手腳冰凍，想保暖其實不需穿羊毛襪，有專家實測，只需一件平平無奇的家居常見用品，5分鐘內就可以即時暖5度！

台媒《中天新聞》曾實測，發現只要在鞋內放一張錫紙，5分鐘就可以使腳掌溫度提升5度，變得溫暖。節目找來一名男子進行測試，先用一張錫紙把整個腳掌包住，然後不穿襪子直接穿鞋。

經儀器量度後，男子的腳尖位置由原本約24.5度提升至約29.7度。媒體向專家請教原因，一名教授中學的老師王凱解釋，原理與拯救登山者的保護銀色錫紙一樣，由於外面的溫度一定比人體溫度低，人體的熱輻射就會往外流走，假如把錫紙包住人體，就可以把熱輻射反射回至人體達至保溫效果。

台安醫院心臟科醫生袁明琦表示，血管會熱脹冷縮，因此天氣寒冷下血管收縮。血管收縮後人體末梢的地方例如手尖、腳掌亦會因此而血循環不夠，出現手腳冰冷情況。

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責任編輯：羅嘉欣