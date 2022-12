YouTube香港公布本年度十大排名榜　熱門音樂影片MIRROR佔5席

YouTube香港公布2022年度十大,當中反映過去一年香港人追看及訂閱的影片、音樂以及YouTube創作者。其實YouTube在香港的生態圈中,18歲或以上的香港觀眾人次超過550萬,而港人每天平均會花逾80分鐘在YouTube上。

截至本年6月,透過 YouTube 影片而獲得超過一萬元或以上年度收入的YouTube頻道錄得按年增長25%。YouTube為迎合短片新趨勢,在去年7月更推出YouTube Shorts讓創作者利用短片吸引更多觀眾,至今在全球錄得超過300億的每日觀看次數和15億位每月登入用家。

▲ YouTube大中華區策略合作夥伴經理雷嘉雯(左)及YouTube香港代表黃紫茵 (右)。

日常及生活趣聞受歡迎

日常及生活趣聞以至人和社區的故事均受港人歡迎,今年榮登「YouTube 香港 2022 年度十大熱門影片」榜首的是「Mill MILK」的《#MM|80後情侶居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周|#700萬種生活 #4K》。

緊隨其後是「余德丞 Dickson Yu」的《【突發⚠️】約滿 TVB!今天我正式離開了!!》,以及「機動電視台RTV」的《一人一個工人姐姐之匪夷所思👩🏽姐姐因咩事講粗口問候我🤬?落雨天點解要收埋自己呢🥺?!其實我個姐姐最精彩🤣》。

港人也愛觀看溫情與外遊影片,其中第5位「The Reynolds Family」的《(到英國了!!) 英國爺爺奶奶第一次看孫兒會有什麼反應?SURPRISE!! Grandma met our baby for the very first time!》,及旅遊頻道「Travel Alone Idea」的日本旅行影片《Cheapest Private Room on Japan's Overnight Sleeper Train 😴🛏 12 Hour Trip from Tokyo to Izumo City》分別上榜。

廣東歌稱霸

「YouTube香港2022年度十大熱門音樂影片」榜上有名的都是香港歌手及本地音樂,其中本地男子組合 MIRROR 包辦五個席位,包括:姜濤的《鏡中鏡》及《作品的說話》;陳卓賢的《留一天與你喘息》;盧瀚霆的跳唱作品《Mr. Stranger》;以及呂爵安的《Elevator》。

其餘上榜的還有呂爵安與古巨基合唱的《飄流教室》、張天賦的《老派約會之必要 A Gentleman's Guide to Old-Fashioned Dating》及《小心地滑 Caution Wet Floor》;林家謙的《某種老朋友》;以及張敬軒的《賽勒斯的愛》。

至於今年登年度十大人氣創作者的頻道均在YouTube上分享其對專業的熱誠,並發揮職人精神,包括:星級廚師張錦祥的「Ricky講煮講食」(第三位);註冊脊醫汪家智的「Dr. Joe Wong」(第七位);由從事汽車傳媒多年的龍 Sir、Edmond Lau 及姚子浩(阿符)主理的「REV Channel」(第八位);裝修界行專黃達明的「黃師傅設計工作坊」(第九位);以及心理學頻道「樹洞香港 · 心理學知識TreeholeHK」(第十位)。

