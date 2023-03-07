【抗癌心路】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

▲ 李琳琳從容面對生死，感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌。

當聽到醫生宣判自己患癌時，大多病患感受是頓覺晴天劈歷，仿似被宣布死刑。那想到，對當時年過60歲的李琳琳而言，卻只是雲淡風輕，仿似一副事不關己的模樣，聽到患上大腸癌三期，第一句的反應竟是「哦，終於到我了！」10多年後，74歲的李琳琳成功抗癌，回首過去，她坦言最大的心得，便是凡事要正面樂觀面對，無論是對癌魔，還是身體其他的機能衰退。

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發現經過

回憶起患癌經過，李琳琳指初期是因為大便稀爛，加上見血，令她察覺有異，碰巧 John 哥（姜大衛）要身體檢查，她於是便因利乘便亦順勢檢驗。結果出來，只見醫生神色凝重表示她腸內有腫瘤，並已擴散至淋巴，屬於大腸癌第三期。早已見識過不少親朋好友患癌的李琳琳，直言可能因此，對於醫生宣告癌症發生在自己身上時，並不感意外。當下從容接受的態度，與身旁醫生及一臉擔心的丈夫有鮮明對比。

我個人非常樂觀，當下反應是:終輪到我了？

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感謝家人

在醫生的建議下，她很快便接受了切除腫瘤的手術。不過，對於化療，她承認曾經有退縮的想法，只因曾經聽過不少化療副作用的可怕。但經不起女兒苦口婆心的勸說，她最終亦於半年內接受了12次化療療程。問及過程中，有否嚇人副作用？她指最辛苦是會疲累、胃口差、甩髮，但自己尚可接受。

事實上在抗癌過程中，李琳琳並不孤單，除了有兒女支持，老伴姜大衛更是對她關愛有加。即使身在內地工作，仍會時時念掛愛妻病情，每天都會日日與她通電，問及康復進度；留港的時候，更是對她照顧周到。

在內地時（老公）佢每天都會日日與我通電，要知道我進展如何？有沒有見那裡不舒服？在香港，晚晚食完晚飯，John哥都會陪我於大廈樓下兜圈行，行約10個圈，大概半小時。

活在當下

大病過後，不少癌症病人均自有一套保養心得。但當問及李琳琳時，她卻笑言自己仿佛是一個「大頑童」，她指自己有做少量運動，但一般人著重的戒口，她卻全無，照樣會食薯片零食，想食甚麼都會食，不過，就會是食得比之前「有節制」。她解釋，人生去到這個年紀，如果還這樣管束自己，會令自己感到痛苦，倒不如隨心，令自己開心，心態從容，相信亦可以有助健康。

從容面對

10年過去，李琳琳指癌症雖然無復發跡象，但隨著年月過去，身體有部分機能已大不如前，尤其是聽覺，因此需要長戴助聽器。不過，天生性格樂觀的她並沒有因此鬱鬱寡觀，反而積極享受當下，並寄予同齡人要勇於面對:

有些人比較幸運，身體各項機能可以運行保持較耐，有些人身體機能會退化得較早，輪唔到自己驚同擔心。所以驚都無得驚，只有積極面對。

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記者：容惠玲