【性侵鄰居】涉酒醉闖女鄰居單位圖性侵　前酒樓經理認企圖強姦等3罪候判

▲ 涉酒醉闖女鄰居單位圖性侵，前酒樓經理認企圖強姦等3罪候判。（資料圖片）

35歲前酒樓經理聲稱喝至酩酊大醉，凌晨時分闖入女鄰居單位，偷去其胸圍及500元現金，並要求女事主「俾我搞一次」，否則用刀捅她，女事主被按在床上遭上下其手，趁機致電男友人求救，期間以不同藉口拖延，至男友人到場後，於單位外遭酒瓶擊傷頭部。前經理其後被捕，警誡下稱「飲咗酒，咩都唔記得」，今(16日)於高院承認傷人及企圖強姦等共3罪，法官先索取被告心理報告及事主創傷報告，被告還押至2023年1月20日判刑。

被告王長熙(35歲)，曾任酒樓經理，承認爆竊、傷人及企圖強姦罪，控罪指他於2021年5月3日，在葵涌一公屋單位偷去1個胸圍、兩個手袋及1個載有500元現金木盒，同日於單位外蓄意傷害1名男子，以及於同日在單位內企圖強姦X。

案情指，案發日凌晨時分X起床洗澡後，發現鐵閘及木門開啟，以為自己忘了關上。事主突然發現被告突然從窗簾後衝向她，X臭到對方滿身酒氣，並表示不認識對方。被告指自己喝醉，因X沒有關門而進入單位。X嘗試與被告保持對話，被告期間對撫摸X胸部，並要求「俾我搞一次」，否則「用刀捅你」，說罷嘗試推X到床上但不果。

X嘗試引開被告注意，要求他脫去鞋及買避孕套，被告則要求X攬抱他，X照辦，並趁機致電男友人及保持通話，讓男友人收聽她與被告之對話。被告又向X表示已留意她一段時間，「你成日咁夜返，平時都有男仔送你返屋仩，啲男仔又唔OK」。被告期間多次表示離開單位後反口，並將X推至床上要求性交，X表示驚慌要求喝酒及吸煙，並將香煙交給被告，圖取得其DNA。

男友人到達後要求被告到單位外傾談，其間遭被告以酒瓶擊向頭部，男友人趁機返回單位及報警，被告擬進入不果。警方其後到場調查，女事主右手有紅印，男友人則右眼眉、手及面等分別裂傷及擦傷。事主發現載有500元現金之木盒、兩個手袋及一個胸圍不翼而飛。

警方翻查閉路電視片段後，同日中午拘捕被告，並於其衣櫃尋回事主的胸圍，警誡下被告「我當時飲醉酒，咩都唔記得啦」。被告稱當晚喝酒後回家，是X讓他進入單位，兩人曾傾談、吸煙和喝酒。X其後要求他離開，並著男友人到場，兩人其後發生打鬥，被告之後回家睡覺，並將X之胸圍放入衣櫃，但否認曾與X有身體接觸。根據升降機閉路電視片段，被告案發前後均表現清醒，並曾把玩手機。

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記者：林育慧