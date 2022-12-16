【醫護培訓】東華學院增設模擬病童機械人　訓練護理學生應變能力

▲ 東華學院獲東華三院資助，添置「模擬兒科病人」。（東華學院提供）

東華學院獲東華三院壬寅年董事局捐贈港幣109萬，為校內兒科病人模擬實驗室添置「模擬兒科病人」及相關錄像系統，供護理學學生模擬學習照顧兒科病人。

兒童較難透過語言表達自己的身體狀況，令護士照顧病童時面對不少挑戰。「模擬兒科病人」是世界首個能模擬真實病童的機械人，能夠透過面部表情、動作及說話表達情緒，甚至能夠哭泣、流血，並有疼痛的反應。該機械人亦能模仿病童的各種臨床反應，包括呼吸急促、缺氧、抽搐、休克、失禁等，甚至可預設較難遇見的罕有及突發症狀。學生可透過儀器監察「病童」的各種生命徵象，如脈搏、呼吸、血壓、瞳孔變化等，學習即時作出臨床判斷及採取相應的護理措施。

另外，學生可利用相關錄像系統錄影護理模擬病童的過程，以便師生作事後檢討及評估學習成果，而該系統收集的數據亦可用作教學研究用途。學院指，學生可在仿如醫院的真實環境下應對不同個案，訓練應變能力。

為答謝東華三院壬寅年董事局的捐助，學院昨（15日）舉行儀器啟用儀式，校長陳慧慈說，全新教學儀器及錄像系統，讓學生可在課堂上熟習先進兒科醫療設備及最新系統的應用，有助培育新一代醫護人員。

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責任編輯：黃悅晴