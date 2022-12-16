【立法會年結】梁君彥：議會現無太多驚濤駭浪 但議員非橡皮圖章

▲ 梁君彥表示，議會監察政府力度沒有改變。（馮漢柱攝）

立法會主席梁君彥今日（16日）總結過去一年立法會工作，他形容，落實愛國者治港後，議會體現五光十色，「你不會看到立法會是橡皮圖章，輕易舉手支持任何政府的法案。

梁君彥認為，議員監察政府力度不比以往鬆懈，歸咎於傳媒未有詳盡報道，「不是很Juicy嘅嘢，傳媒無報道。」「原來議員提修訂無人報道，簡慧敏我讀錯周慧敏，隔日會見報，你（傳媒）要報道議員是否做實事，那就有知名度，不是說做事為博傳媒報道。」

對於市民對議會事務關注度降低，梁君彥認為，市民多關心切身議題，「以前的關心是吵吵鬧鬧，有人會擲杯、得意啲，現時良政善治，沒有那麼多驚心動魄、驚濤駭浪的是發生。」

梁君彥表示，本個會期共舉行33次大會會議，總時數達264小時，政府向立法會提交的25項法案中，共17項獲通過。而特首李家超提出的前廳交流會，至今開了5次，梁君彥認為成績顯著。

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責任編輯：趙居逸