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【非法集結】涉「三罷日」旺角藏火機及天拿水　36歲司機非法集結等罪成囚1年

社會 17:01 2022/12/16

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涉「三罷日」旺角藏火機及天拿水，36歲司機非法集結等罪成囚1年。（資料圖片）

3名男子涉於2019年11月在旺角花園街參與非法集結，其中36歲司機另涉管有火機及天拿水，早前於九龍城裁判法院經審訊後，被裁定非法集結及管有物品意圖損壞財產罪成，押後至今（16日）判刑。裁判官判刑時指，考慮到當時有人涉以鐳射筆照向警員，被告身上亦管有可組成燃燒彈的物品，就兩罪判監1年，並拒絕保釋候上訴申請。

被告林澤光（36歲，司機），被控於2019年11月11日在旺角花園街一帶連同其他身份不詳的人非法集結，另被控1項管有物品意圖損壞財產罪，指他同日在花園街一帶保管或控制1個打火機、1塊布和1個含有主要為環己烷和甲基環己烷的有機混合物，意圖在無合法辯解的情況下使用該等物品，以損壞屬於他人的財產。

代表律師求情時指，本案涉及延遲檢控，而且時間不合理長，又指本案審訊未有受到中期申請等司法程序阻礙，被告亦於延遲期間找到正職，重獲正常生活，但亦受到案件帶來的隱憂及壓力。

裁判官判刑時指，本案由拘捕至審訊無疑是距離一段時間，但不能接納被告單單找到工作，重投社會便算是更生。此外被告亦欠缺悔意，甚至在感化官面前表示將會上訴，從被告親友的求情信中，亦看不到被告有何壓力。

裁判官指，法庭對這類案件不可鬆懈，且有責任向社會強調維持公共秩序的重要性。裁判官指，本案屬大型非法集結，從新聞片段顯示，其他地區亦有黑衣人作非法集結，更涉及投擲汽油彈。裁判官又指，每個香港人均會理解當時有人在網上號召，亦有人被煽動作非法集結。

裁判官考慮到當時有人涉以鐳射筆照向警員，被告身上亦管有可組成燃燒彈的物品，就2罪判監1年，拒絕保釋候上訴申請。

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記者：梁錦麟

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