【離婚風波】張蘭大駡徐熙媛欺騙兒子感情　直播再爆料：大S嫁小菲為借種

▲ 汪小菲母親張蘭再度炮轟大S。

大S徐熙媛跟結婚10年的汪小菲於去年11月宣布離婚，今年2月閃嫁韓團「酷龍」成員具俊曄，一對離婚男女因錢銀而鬧上法庭，而前奶奶張蘭更連續炮轟大S。

早前確診的張蘭雖未痊癒更聲沙沙，依舊繼續開直播跟網友互動，本月13日，她又再罵前媳婦，大爆大S嫁汪小菲「就是為了借種」，更說一早看出她就是個「殺豬盤」，暗指前新抱欺騙兒子感情。

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指大S另有目的

張蘭直言一家人也被大S家騙財：「她不後悔，她從一開始就是殺豬盤，我早看出來，結婚第一天我就看出來了！真的，騙你是小狗！等我慢慢撈，我第一天怎麼看出來的，我早就知道她們是殺豬盤，這娘仨！」

她更指，大S嫁給汪小菲另有目的，大S就是想來借個種，「我們家小菲，她不是說『愛新覺羅汪』嗎？種好啊！骨子裡就是血脈！我們不是宣傳，但是他的血是蒙脈。」

此外，張蘭更心痛兒子太善良，才會發生今日的事情：「一個人太有情，一個人太無情，小菲就是太愛這個家了，他做夢沒想到給他下這麼一個大套」

同時，針對早前大S使用汪小菲信用卡的風波，她即說：「人家小菲的信用卡愛給誰給誰，我管不著，人家小菲自己18歲以後從來都是獨立的，他的所有事沒跟我商量過！」

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網民不支持張蘭

除狂轟大S，張蘭連大S的丈夫也不放過，他表示汪小菲於台北有兩輛車，還有一台保姆車和一輛跑車，其後黑臉說：「大吉普現在誰開著？具光頭憑什麼呀！」不滿具俊曄用兒子的車子。

最後，張蘭說他們母子默默做事，靠實力和成績說話，沒有掌握媒體喉舌，不似大S一家人；「她們是掌握媒體喉舌的，她們隨時可以攻擊咱們，隨時我們可以放大，隨時我們可以好了傷疤忘了痛，隨時我們可以讓她們又過來割韭菜」。

但內地網民看罷直播後，即狠批張蘭：「雖然我也不怎麼喜歡她，但是殺豬盤會犧牲事業陪伴十年生兩孩子嗎」、「老太太真的有些過了...太沒底線，俏江南沒了也是合理的」、「以前不是誇大S好，維護兒媳婦的，怎麼現在又第一天看出來殺豬盤了」及「全中國嚼舌根子第一名」！

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