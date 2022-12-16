【美食速報】新派西餐廳登陸荃灣廣場　$398起嘆聖誕晚市套餐

▲ 新派西餐廳Homeland登陸荃灣廣場。（圖片由餐廳提供）

在大埔的新派西餐廳Homeland現已登陸荃灣廣場！分店面積達1300呎，室內採用鮮艷對比色調，Graffiti牆身更由香港塗鴉藝術家Uncle AWS打造。希望用意粉將兩幅牆壁聯繫起來，帶出Homeland手工意粉的主題特色。新店帶來招牌美食及全新菜式，於今個聖誕節12月24日至25日，特設限定5道菜聖誕晚市套餐，每人HK$398起，包括2款前菜、餐湯、主菜及甜品，並享所有特飲半價優惠！

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Homeland主打西式美食及手工意粉，推介款式有桂花啤酒釀雞、溶岩芝士和牛漢堡及自家製手造冬蔭功海蝦闊條麵等，將多國菜式元素融合體驗不一樣的滋味。招牌桂花啤酒釀雞，將啤酒雞原隻「上枱」，打卡感十足！喜歡吃手工意粉的你，別錯過自家製手造冬蔭功海蝦闊條麵，將東南亞風味融入意粉當中，享受多元的異國風情。

聖誕晚市菜式

Homeland將於12月24日至25日提供限定聖誕晚市套餐，每人HK$398起，包括2款前菜、餐湯(2選1)、主菜(4選1)及甜品(2選1)，並享所有特飲半價優惠，及可以優惠價HK$48加購精選紅酒(杯)、白酒(杯)或手工啤酒，客人亦可選擇單點菜式享用，一同感受節日氣氛。

前菜有鵝肝車喱子多士 ，選用匈牙利鵝肝，以慢煮方法加上牛奶打成慕絲，再以車厘子自製醬汁覆蓋外層，仿似一粒真的車厘子的前菜。焗意式煙肉松露芝士日本生蠔，以自調濃郁芝士松露醬焗，選用來自日本兵庫縣室律生蠔，再加上自家醃製三個月自的意式煙肉 (Pancetta)，咸、香、鮮集於一身。

餐湯包括牛肝菌雜菌忌廉湯或鮮打法式龍蝦湯。主菜可選擇：桂花啤酒燒春雞 (半隻)、牛油熟成黑安格斯西冷牛扒、澳洲和牛面頰燉飯、冬蔭功大蝦手捲意粉。甜品方面則可選擇朱古力脆片蛋糕或雪白紅乾果忌廉蛋糕。

Homeland

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B109-110號舖

電話： +852 9160 3680

營業時間: 星期一至日 11:30 - 21:30

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責任編緝：蕭雅文