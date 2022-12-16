  • 18°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 17:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國歌風波】Google稱不會操控搜尋結果 外交部：互聯網企業有責任傳遞正確信息

政治 17:07 2022/12/16

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

汪文斌表示，互聯網企業有責任向大眾傳遞正確信息。（資料圖片）

Google就拒將正確的中國國歌在搜尋器置頂作出最新回應，稱不會人為操控網絡排名。在北京，外交部發言人汪文斌回應時表示，互聯網企業有責任向大眾傳遞正確信息，而不是放任錯誤信息傳播，誤導民眾，特別是在涉及國歌等關乎國家尊嚴的問題上。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀則指，或引用《立法會(權力及特權）條例》，傳召Google代表解釋事件。

Google 最新聲明指，不會操控搜尋結果，又說正與香港特區政府接觸，解釋公司的平台，以及移除政策如何運作，除非在公司全球政策中列明的特定原因，否則不會移除搜尋結果。

葉劉淑儀稱不接受解釋，認為Google完全有技術能力可處理，而該黨立法會議員容海恩已去信資訊科技及廣播事務委員會，要求Google派員解釋，但未見進展。她指由於事件涉及重大公眾利益，或考慮引用 《立法會(權力及特權)條例》，傳召Google港方代表到立法會解釋。

被問到可否透過付費買廣告以達到置頂目的時，葉劉淑儀稱：「絕對不可取」，形容等同交「保護費」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【播錯國歌】鄧炳強斥Google拒將正確國歌置頂雙重標準　做法傷害香港市民感情
18:15 2022/12/12
【播錯國歌】鄧炳強斥Google拒將正確國歌置頂雙重標準　做法傷害香港市民感情
【前廳交流會】鄧炳強：會再去信Google反映問題　卓永興：下月設網頁供舉報衛生黑點
18:19 2022/12/14
【前廳交流會】鄧炳強：會再去信Google反映問題　卓永興：下月設網頁供舉報衛生黑點
【港區國安法】湯家驊︰Google若協助誤導錯國歌或違國安法　認同人大釋法但「殺雞焉用牛刀」
16:46 2022/12/15
【港區國安法】湯家驊︰Google若協助誤導錯國歌或違國安法　認同人大釋法但「殺雞焉用牛刀」

你可能感興趣

【播錯國歌】鄧炳強斥Google拒將正確國歌置頂雙重標準　做法傷害香港市民感情
18:15 2022/12/12
【播錯國歌】鄧炳強斥Google拒將正確國歌置頂雙重標準　做法傷害香港市民感情
【前廳交流會】鄧炳強：會再去信Google反映問題　卓永興：下月設網頁供舉報衛生黑點
18:19 2022/12/14
【前廳交流會】鄧炳強：會再去信Google反映問題　卓永興：下月設網頁供舉報衛生黑點
【港區國安法】湯家驊︰Google若協助誤導錯國歌或違國安法　認同人大釋法但「殺雞焉用牛刀」
16:46 2022/12/15
【港區國安法】湯家驊︰Google若協助誤導錯國歌或違國安法　認同人大釋法但「殺雞焉用牛刀」
政治 外交 Google 香港 北京 中國 葉劉淑儀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
12:04 2022/12/15
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
16:52 2022/12/15
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰
18:42 2022/12/15
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰