【國歌風波】Google稱不會操控搜尋結果 外交部：互聯網企業有責任傳遞正確信息

▲ 汪文斌表示，互聯網企業有責任向大眾傳遞正確信息。（資料圖片）

Google就拒將正確的中國國歌在搜尋器置頂作出最新回應，稱不會人為操控網絡排名。在北京，外交部發言人汪文斌回應時表示，互聯網企業有責任向大眾傳遞正確信息，而不是放任錯誤信息傳播，誤導民眾，特別是在涉及國歌等關乎國家尊嚴的問題上。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀則指，或引用《立法會(權力及特權）條例》，傳召Google代表解釋事件。

Google 最新聲明指，不會操控搜尋結果，又說正與香港特區政府接觸，解釋公司的平台，以及移除政策如何運作，除非在公司全球政策中列明的特定原因，否則不會移除搜尋結果。

葉劉淑儀稱不接受解釋，認為Google完全有技術能力可處理，而該黨立法會議員容海恩已去信資訊科技及廣播事務委員會，要求Google派員解釋，但未見進展。她指由於事件涉及重大公眾利益，或考慮引用 《立法會(權力及特權)條例》，傳召Google港方代表到立法會解釋。

被問到可否透過付費買廣告以達到置頂目的時，葉劉淑儀稱：「絕對不可取」，形容等同交「保護費」。

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責任編輯：林曉君