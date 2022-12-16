【豪遊咖啡】陳豪透露太太陳茵媺身體最新情況　袁偉豪透露將在港舉辦粉絲見面會

▲ 陳豪及袁偉豪一同拍攝節目《豪遊咖啡》。（陳慧安 攝）

陳豪（阿Mo）及袁偉豪（Ben）今天（12月16日）現身大坑咖啡店為TVB節目《豪遊咖啡》拍攝，期間Ben更即席在場示範拉花，盡顯功架，二人一起接受TOPick訪問，談到他們同是愛啡之人，今次能一同合作，絕對是高手切磋。

【羅密歐與祝英台】陳茵媺騷自拍照報平安 隔空為老公陳豪咖啡宣傳

Ben首拍咖啡節目 阿Mo身份尷尬?

Ben說：「很開心能與阿Mo合作，因為提到咖啡，阿Mo的資歷很深。」阿Mo則指愈多藝人喜歡咖啡一起宣傳，會令整個節目生色不少，加上已約有十年沒有拍攝有關咖啡節目，故今次合作都很高興。

Ben透露今次是首次拍攝咖啡節目：「可以在拍劇以外，做一些有關生活品味的節目是很好的事，今次又能四處走訪香港不同的咖啡店，十分捧。」

不過本身阿Mo貴為咖啡店老闆，今次四處走訪不同咖啡店，會否被誤以為「刺探行情」，他直言今次這個身份都有點尷尬：「我交給其他同事全權處理，我都怕親自處理會被誤以為我以咖啡店老闆身份挑戰他們。我只會將他們發挖的東西，再深入探討。」

▲ 陳豪及袁偉豪（陳慧安 攝）

透露將在港舉辦粉絲見面會

談到Ben近日從新加坡回港，早前更在當地與粉絲舉辦見面會，並親自沖咖啡給他們，他說：「因疫情很久沒有出埠，今次去到當地都想與粉絲見面，因為有些粉絲很早已經支持我，今次能有機會見面都想答謝他們的支持。（會否在港都舉辦粉絲見面會？）都有這樣的計劃，幸好這個節目帶我們走訪不同咖啡店，可順道物色一個適合地方。」

透露Aimee身體最新情況

另外，早前阿Mo太太陳茵媺（Aimee）確診新冠肺炎，目前停工休息，問到Aimee現時身體情況，阿Mo感謝大家關心，透露Aimee身體逐漸康復，暫時還是兩條線：「已經第五天，應該逐步康復，相信過多兩天應該沒問題。（病徵嚴重嗎？）不算太嚴重，也是發燒﹑喉嚨痛以及少許咳嗽，暫時也十分精神，只是較疲累一點。（你自己沒有確診？）之前照顧細女時，已經『中招』，當時我也要休息7天。」

至於何時再為劇集《羅密歐與祝英台》復工，阿Mo笑言：「劇組亦不斷問她，已轉一條線？不過現時趁機讓她休息也好。」又指小朋友每天也與Aimee視像，不用媽媽感到悶。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片：Anson Lo阿Jer專訪

記者：陳曉柔