【明星育兒】伯伯4歲大與媽媽分床瞓感興奮　Coffee反不捨：原來唔獨立係我

小朋友總會有長大的一天，學會獨立，不會再與媽媽同床！林芊妤（Coffee）的寶貝兒子翟德彥（伯伯）滿4歲，可以獨立入睡，所以Coffee便趁聖誕假送上新的床架，等伯伯可以獨立入睡。而伯伯對於有新床及獨立房間感到相當興奮，相反媽媽Coffee就很不習慣，仲話:「原來最唔獨立嘅係我！」好多媽媽留言都話有類似經歷，瞬間引起共鳴。

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Coffee仔仔翟德彥（伯伯）在過去的10月份正式滿4歲，Coffee不時在社交網分享湊仔日常，而伯伯都相當SWEET，氹得媽媽很開心，兩母子似足熱戀期情侶，見少陣都唔得！

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不過隨住伯伯長大，係時間要獨佔，Coffee終於決定和伯伯分房。她在個人IG上傳視頻，本身很多雜物的房間，在她及老公的努力下，安裝好床架及執好雜物，當伯伯爬上新床的時候，開心得舉起V字手勢，顯得相當興奮，沒有一點不捨媽媽的意思。

而Coffee返回自己的房間睡覺時，反而不適應兒子不在身邊，睡到一半便偷入伯伯房間相擁而眠，最後她終於發現真相：「原來最唔獨立嘅係我」。

她留言：「同彥彥經歷咗四年幸福同床之後，我終於的起心肝同佢分房瞓，因為佢開始大個想佢有自己空間，尋晚花咗成晚時間執佢間房，但到最後要自己訓覺先發現，原來最唔獨立既係我，看來以後都會係佢張床搵到我，尋晚真係喺佢張床度瞓左，希望佢鍾意呢份聖誕禮物啦!!!」

而網友都留言話「我都幻想唔到我要同仔分開瞓會點，我晚晚都掂到佢先瞓得著」、「我都會咁。以後係皇帝咁，任你點燈俾老肉同彥彥」、「我最近都要同小朋友分開瞓，我都係唔捨得嗰個。」、「喂呀你好過份呀人地明明好乖咁自己瞓你就搞亂檔」。

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責任編輯︰王明芳