  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 19:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星育兒】伯伯4歲大與媽媽分床瞓感興奮　Coffee反不捨：原來唔獨立係我

育兒經 18:21 2022/12/16

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

小朋友總會有長大的一天，學會獨立，不會再與媽媽同床！林芊妤（Coffee）的寶貝兒子翟德彥（伯伯）滿4歲，可以獨立入睡，所以Coffee便趁聖誕假送上新的床架，等伯伯可以獨立入睡。而伯伯對於有新床及獨立房間感到相當興奮，相反媽媽Coffee就很不習慣，仲話:「原來最唔獨立嘅係我！」好多媽媽留言都話有類似經歷，瞬間引起共鳴。

最新影片推介：

Coffee仔仔翟德彥（伯伯）在過去的10月份正式滿4歲，Coffee不時在社交網分享湊仔日常，而伯伯都相當SWEET，氹得媽媽很開心，兩母子似足熱戀期情侶，見少陣都唔得！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過隨住伯伯長大，係時間要獨佔，Coffee終於決定和伯伯分房。她在個人IG上傳視頻，本身很多雜物的房間，在她及老公的努力下，安裝好床架及執好雜物，當伯伯爬上新床的時候，開心得舉起V字手勢，顯得相當興奮，沒有一點不捨媽媽的意思。

而Coffee返回自己的房間睡覺時，反而不適應兒子不在身邊，睡到一半便偷入伯伯房間相擁而眠，最後她終於發現真相：「原來最唔獨立嘅係我」。

她留言：「同彥彥經歷咗四年幸福同床之後，我終於的起心肝同佢分房瞓，因為佢開始大個想佢有自己空間，尋晚花咗成晚時間執佢間房，但到最後要自己訓覺先發現，原來最唔獨立既係我，看來以後都會係佢張床搵到我，尋晚真係喺佢張床度瞓左，希望佢鍾意呢份聖誕禮物啦!!!」

而網友都留言話「我都幻想唔到我要同仔分開瞓會點，我晚晚都掂到佢先瞓得著」、「我都會咁。以後係皇帝咁，任你點燈俾老肉同彥彥」、「我最近都要同小朋友分開瞓，我都係唔捨得嗰個。」、「喂呀你好過份呀人地明明好乖咁自己瞓你就搞亂檔」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【視如家人】林芊妤印傭離鄉7年悉心照顧翟伯伯　Coffee贈獎金淚別：謝謝付出
14:51 2022/11/13
【視如家人】林芊妤印傭離鄉7年悉心照顧翟伯伯　Coffee贈獎金淚別：謝謝付出
【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得
18:43 2022/11/17
【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得
【KOL爆料】Sean Lam貼與Coffee合照反擊　繼續爆料稱林芊妤愛說是非
12:56 2022/11/21
【KOL爆料】Sean Lam貼與Coffee合照反擊　繼續爆料稱林芊妤愛說是非

你可能感興趣

【視如家人】林芊妤印傭離鄉7年悉心照顧翟伯伯　Coffee贈獎金淚別：謝謝付出
14:51 2022/11/13
【視如家人】林芊妤印傭離鄉7年悉心照顧翟伯伯　Coffee贈獎金淚別：謝謝付出
【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得
18:43 2022/11/17
【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得
【KOL爆料】Sean Lam貼與Coffee合照反擊　繼續爆料稱林芊妤愛說是非
12:56 2022/11/21
【KOL爆料】Sean Lam貼與Coffee合照反擊　繼續爆料稱林芊妤愛說是非
家庭教育 家庭關係 育兒心得

最高瀏覽

【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
12:04 2022/12/15
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
16:52 2022/12/15
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰
18:42 2022/12/15
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰