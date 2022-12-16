陳慧琳遇交通意外 經理人講最新情況 娛樂 17:30 2022/12/16 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 歌手陳慧琳今天早上11時20分，與13歲長子「蝦餃仔」劉昇由司機接送離開大宅時，當座駕落斜期間，於嘉道理道與對面線私家車迎頭相撞，司機及乘客送院。 據悉，Kelly司機撞到胸口，同時Kelly和長子面部也受傷，立即送院。 幸事後經理人鍾珍回覆傳媒表示，Kelly只是皮外傷，臉部有點擦傷、腳撞瘀、手有些擦損，幸沒有大礙，至於「蝦餃仔」有少許瘀傷。 最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪 相關文章 【明星理財】疫情下陳慧琳減尖沙咀地舖近一成租 隱形舖后帳面損失約80萬元 13:20 2020/12/08 【明星理財】疫情下陳慧琳減尖沙咀地舖近一成租 隱形舖后帳面損失約80萬元 【聲夢傳奇】姚焯菲有型CFO爸爸真身曝光 Chantel跟陳慧琳兒子讀同一學校 11:17 2021/07/02 【聲夢傳奇】姚焯菲有型CFO爸爸真身曝光 Chantel跟陳慧琳兒子讀同一學校 陳慧琳亮相新加坡音樂節 過萬粉絲冒雨睇騷又跳又唱 13:45 2022/10/23 陳慧琳亮相新加坡音樂節 過萬粉絲冒雨睇騷又跳又唱 你可能感興趣 【明星理財】疫情下陳慧琳減尖沙咀地舖近一成租 隱形舖后帳面損失約80萬元 13:20 2020/12/08 【明星理財】疫情下陳慧琳減尖沙咀地舖近一成租 隱形舖后帳面損失約80萬元 【聲夢傳奇】姚焯菲有型CFO爸爸真身曝光 Chantel跟陳慧琳兒子讀同一學校 11:17 2021/07/02 【聲夢傳奇】姚焯菲有型CFO爸爸真身曝光 Chantel跟陳慧琳兒子讀同一學校 陳慧琳亮相新加坡音樂節 過萬粉絲冒雨睇騷又跳又唱 13:45 2022/10/23 陳慧琳亮相新加坡音樂節 過萬粉絲冒雨睇騷又跳又唱 娛樂人物職業 演員 陳慧琳 歌手