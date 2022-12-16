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陳慧琳遇交通意外　經理人講最新情況

娛樂 17:30 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

歌手陳慧琳今天早上11時20分，與13歲長子「蝦餃仔」劉昇由司機接送離開大宅時，當座駕落斜期間，於嘉道理道與對面線私家車迎頭相撞，司機及乘客送院。

據悉，Kelly司機撞到胸口，同時Kelly和長子面部也受傷，立即送院。

幸事後經理人鍾珍回覆傳媒表示，Kelly只是皮外傷，臉部有點擦傷、腳撞瘀、手有些擦損，幸沒有大礙，至於「蝦餃仔」有少許瘀傷。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

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