陳慧琳遇交通意外　經理人講最新情況

歌手陳慧琳今天早上11時20分，與13歲長子「蝦餃仔」劉昇由司機接送離開大宅時，當座駕落斜期間，於嘉道理道與對面線私家車迎頭相撞，司機及乘客送院。

據悉，Kelly司機撞到胸口，同時Kelly和長子面部也受傷，立即送院。

幸事後經理人鍾珍回覆傳媒表示，Kelly只是皮外傷，臉部有點擦傷、腳撞瘀、手有些擦損，幸沒有大礙，至於「蝦餃仔」有少許瘀傷。

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