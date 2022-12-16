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【周末更凍】 民政事務總署開放18間臨時避寒中心

社會 17:43 2022/12/16

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民政事務總署開放18間臨時避寒中心。(梁偉榮攝)

民政事務總署今日（16日）已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於明日（17日）日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。

為確保入住臨時避寒中心的人士可以在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。

任何人士如需使用避寒中心或查詢有關在中心派贈物品的安排，可致電民政事務總署熱線2572 8427


十八間臨時避寒中心的位置如下：

港島區：
———
中西區－西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓社區會堂
東區　—銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
南區　－奇力灣華貴邨華貴社區中心
灣仔　－灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：
———
九龍城－紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
觀塘　－藍田啓田道71號藍田（西區）社區中心
深水埗－深水埗昌新里1號南昌社區中心
黃大仙－慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
油尖旺－油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：
———
離島－東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵青－葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
北區－粉嶺祥華邨祥華社區會堂
西貢－將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心
沙田－沙田隆亨邨隆亨社區中心
大埔－大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣－荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
屯門－屯門湖山路101號湖山路社區會堂
元朗－元朗天水圍天暉路天暉路社區會堂

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責任編輯：陳展棋 

 

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