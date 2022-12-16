【痛風指南】痛風人士都可以打邊爐　營養師推薦低中嘌呤食物＋忌食清單

▲ 營養師推薦低中嘌呤食物及痛風人士忌食清單。

寒冷天氣又是打邊爐時節，但痛風人士難道不能打邊爐嗎？註冊營養師袁凱琪（Kiki）曾受訪，分享痛風人士打邊爐食材，以及飲食上需留意的事項。只要食得其所，痛風人士也可在寒流下享用火鍋。

何謂「痛風」？

人可從食物（大部份）或身體自行製造（小部份）嘌呤。身體會把嘌呤分解成尿酸。當從食物攝取過多嘌呤時，容易嘌呤代謝失調，令血液裏的尿酸過高。

尿酸有機會在關節間沉積成尖銳的尿酸結晶，引起疼痛、腫脹、發紅、發熱和關節僵直等症狀，特別容易發生在雙腳大拇指關節，此情況視為痛風發作。

痛風人士可以打邊爐嗎？

KiKi表示，需要視乎痛風嚴重情況，例如發作次數有多頻繁、血液裏的尿酸指數。假如最近有痛風發作，便應避免所有高嘌呤食物。如果很久沒有痛風發作，偶爾吃少量高嘌呤食物，也未必會誘發痛風。

點擊睇中、低嘌呤食材：

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中嘌呤食材可適量進食。以中等身形成年人計算，每日建議攝取五至八份蛋白質食物（一份蛋白質=40克肉類/約110克豆腐/一隻中型雞蛋/ 5粒白魚蛋/ 3粒牛丸/ 6隻中等基圍蝦）。

點擊睇痛風人士不宜進食的食材：



















適合痛風人士的火鍋湯底

湯底上，KiKi建議一些沒有燉肉或海鮮的湯底，如清湯底、番茄湯底、芫荽皮蛋等。至於醉雞鍋、人蔘雞湯等，由於雞肉有可能已煮過一段時間，雞肉的蛋白質有較大機會分解成嘌呤，令湯底成為高嘌呤的食物，所以並不建議。

她亦提醒，由於火鍋湯底煮過很多海鮮、肉類，其嘌呤含量會比較高，所以火鍋後應減少飲湯。另外，也可先食蔬菜幫助增加飽腹感，從而有機會減少食用高嘌呤的食材，如海鮮、肉類及動物內臟，達至減低嘌呤攝取。

只要保持低嘌呤飲食的原則，加上不要吃過量，痛風人士一般沒有特別限制打邊爐的頻率。

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責任編輯：羅嘉欣