【聖誕2022】啟德首個大型聖誕運動嘉年華　玩盡6大主題區逾35項動感活動

▲ 啟德首個大型聖誕運動嘉年華，設6大主題區逾35項動感活動。（有關機構提供）

聖誕節臨近，爸媽都會準備好節目，與小朋友歡度佳節。12月25日聖誕節當日，啟德將有一個大型聖誕運動嘉年華，設有6大主題區，提供逾35項動感活動，大人小朋友都可以過一個活力聖誕。

九龍城民政事務處、啟德體育園及飛越啟德將以運動為主題，於啟德車站廣場首度舉辦大型聖誕運動嘉年華「啟德聖誕Get Set Go」，促進社區和諧及推動傷健共融。活動將雲集逾25個體育機構、提供超過35個體育遊戲攤位、舞台表演、工作坊及表演賽等。

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6大主題區打造活力聖誕

「啟德聖誕Get Set Go」於12月25日聖誕日在啟德車站廣場舉行，免費入場【按此報名】。場內以體育為題分為6大主題區，包括熱門挑戰區、新興運動區、親子玩樂區、表演示範區、比拼工作坊及體檢知識區，適合一家大小共同體驗之餘，更有多項舞台表演及體能測量，讓一家大細樂在其中。6大運動區活動包括︰

熱門挑戰區：籃球、跳繩、地壺球、足毽、划艇等

新興運動區：國王棋、手棉球、匹克球、芬蘭木棋等

親子玩樂區：兒童充氣攀石、流動繩網等

表演示範區：武術、體操、霹靂舞、街舞、民族舞、競速疊杯

比拼工作坊：五人制棒球比賽、足球訓練班等

體檢知識區：身體數據測量、體能測試、共融知識小挑戰等

預先報名可獲贈限量版「聖誕MistleTOTE Bag環保袋」一個，數量有限，先到先得。

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九龍城城市定向挑戰賽接受報名

同日將舉辦「九龍城城市定向挑戰賽2022」，現正接受報名【按此報名】。這項已申請為「聯合國可持續發展目標世界紀錄」認可的特色文化定向賽事，以啟德發展區和九龍城古蹟及景點為定向打卡位。比賽設有不同組別，適合家庭、青少年、專業運動員及機構組隊參加，完成特別任務的隊伍將獲頒神秘聖誕禮物。

活動當天特別邀請了2022年墨西哥首屆五人棒球世界盃香港代表隊，與小學棒球隊進行對壘，透過棒球一起衝破年齡界限，實踐跨代共融。輪椅運動員、前「包山王」黎志偉除了與現場觀眾分享其經歷之外，更會即席示範輪椅健身動作。

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責任編輯︰王明芳