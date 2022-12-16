  • 18°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 18:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串謀詐騙】釣魚訊息涉假冒HKTV Mall　警方拘5人涉額逾200萬

社會 17:56 2022/12/16

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(警方提供)

警方在本月7至13日展開代號「碩盾」的反釣⿂訊息詐騙行動，以「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」及「處理贓物」等罪拘捕5名年齡介乎19歲至32歲的男子，另通緝4人。集團涉嫌在8至12月干犯114宗釣魚訊息騙案，涉及騙款超過200萬港元，檢獲15部手提電話、被捕人犯案時所穿的衣物及一批銀行卡。

警方自今年8月起接獲多名市民報案，指收到由網購平台發出的手機短訊後，在附上的網站連結內輸入個人及信用卡資料，其後發現信用卡被盜用。東九龍總區重案組人員經深入調查後，懷疑一個本地詐騙集團於今年8至12月期間，透過釣魚網站騙取市民輸入信用卡資料，並將非法得來的信用卡資料上載至手機的電子錢包，招攬下線成員購買電子產品或禮品卡轉售圖利。集團一共涉及114宗個案，涉及款項約200萬元。

據警方案情簡報的例子截圖，騙徒以HKTV mall 名義發出釣魚信息，許解釋，由於手機會自動將相同發送人名稱的信息放在一起，之前由相關機構發出的真信息，會與假信息一同顯示，而集團製作的網站亦與真實平台相似，有分店、聯絡方法等，連結至真網站。

 警方呼籲市民必須提高警覺，於使用網上平台購物的時候，要留意貨物郵遞詳情及有關付款的安排。如有懷疑，可向購物平台查詢。另外，市民要保持警惕，不要在來歷不明的釣魚網站輸入信用卡資料，以免騙徒有機可乘。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【奪命車禍】巴士撼兩車釀2死10傷　28歲龍運巴士司機涉危駕被捕
今日 15:29
【奪命車禍】巴士撼兩車釀2死10傷　28歲龍運巴士司機涉危駕被捕
【交通意外】陳慧琳與13歲兒子何文田撞車　面部擦傷送院
今日 17:21
【交通意外】陳慧琳與13歲兒子何文田撞車　面部擦傷送院
【持刀傷人】疑打架拿生果刀插男子胸口　疑犯離開現場後再自首
今日 17:09
【持刀傷人】疑打架拿生果刀插男子胸口　疑犯離開現場後再自首

你可能感興趣

【奪命車禍】巴士撼兩車釀2死10傷　28歲龍運巴士司機涉危駕被捕
今日 15:29
【奪命車禍】巴士撼兩車釀2死10傷　28歲龍運巴士司機涉危駕被捕
【交通意外】陳慧琳與13歲兒子何文田撞車　面部擦傷送院
今日 17:21
【交通意外】陳慧琳與13歲兒子何文田撞車　面部擦傷送院
【持刀傷人】疑打架拿生果刀插男子胸口　疑犯離開現場後再自首
今日 17:09
【持刀傷人】疑打架拿生果刀插男子胸口　疑犯離開現場後再自首
罪案 盜竊罪 HKTV Mall 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
12:04 2022/12/15
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
16:52 2022/12/15
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰
18:42 2022/12/15
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰