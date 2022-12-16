【串謀詐騙】釣魚訊息涉假冒HKTV Mall　警方拘5人涉額逾200萬

▲ (警方提供)

警方在本月7至13日展開代號「碩盾」的反釣⿂訊息詐騙行動，以「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」及「處理贓物」等罪拘捕5名年齡介乎19歲至32歲的男子，另通緝4人。集團涉嫌在8至12月干犯114宗釣魚訊息騙案，涉及騙款超過200萬港元，檢獲15部手提電話、被捕人犯案時所穿的衣物及一批銀行卡。

警方自今年8月起接獲多名市民報案，指收到由網購平台發出的手機短訊後，在附上的網站連結內輸入個人及信用卡資料，其後發現信用卡被盜用。東九龍總區重案組人員經深入調查後，懷疑一個本地詐騙集團於今年8至12月期間，透過釣魚網站騙取市民輸入信用卡資料，並將非法得來的信用卡資料上載至手機的電子錢包，招攬下線成員購買電子產品或禮品卡轉售圖利。集團一共涉及114宗個案，涉及款項約200萬元。

據警方案情簡報的例子截圖，騙徒以HKTV mall 名義發出釣魚信息，許解釋，由於手機會自動將相同發送人名稱的信息放在一起，之前由相關機構發出的真信息，會與假信息一同顯示，而集團製作的網站亦與真實平台相似，有分店、聯絡方法等，連結至真網站。



警方呼籲市民必須提高警覺，於使用網上平台購物的時候，要留意貨物郵遞詳情及有關付款的安排。如有懷疑，可向購物平台查詢。另外，市民要保持警惕，不要在來歷不明的釣魚網站輸入信用卡資料，以免騙徒有機可乘。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。

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責任編輯：余思嵐