【大型市集】Pinkoi聖誕NIGHT MAKET市集　逾120個設計品牌進駐＋入場送禮物包​

▲ Pinkoi Design Fest 2022・香港站現已展開。(圖片由品牌提供)

結合大型設計市集與藝術策展的 Pinkoi Design Fest 2022香港站現已展開!即日起至 12 月 18 日在九龍灣零碳天地以「XMAS is HERE」作主題,首設聖誕 NIGHT MARKET,集結逾120個海內外設計品牌現場進駐,販售一系列創意設計好物包括食品、家品、戶外用品、服飾、袋、文具精品、皮革、寵物用品等,更邀來來自台灣、日本、泰國、韓國等地的海外設計師親臨現場分享品牌設計。

首設聖誕 NIGHT MAKET「XMAS is HERE」

▲ (圖片由品牌提供)

今年 Pinkoi Design Fest 2022・香港站以「XMAS is HERE」為主題,今年更增設晚間時段,並設有 Pinkoi x The Grey Green 聖誕裝飾《Floating Christmas Wreath》打卡熱點。製作 3.5 米直徑的大型聖誕花環裝置,花環以仿真諾貝松、雪松、銀松、柏樹枝、松果、空氣草等製作,再配合燈光效果,在夜間就像懸空浮起。

大家可在花環不同角度所展現的不同姿態合影,即影即有相機品牌Polaroid寶麗來亦會設置攤位,於特定時段提供免費即影即有相機體驗,供大家留下溫馨回憶。

匯聚逾120個海內外特色設計品牌

▲ (圖片由品牌提供)

「Pinkoi Design Fest 2022・香港站」匯集亞洲原創設計品牌,如質感生活品牌 The Wax Can、soto.lab、Burumu Carpentry綻匠木作、Houseplant Fanatic、香港人氣插畫師杜波淇 、Albee Yau 及文青咖啡品牌 PRESS THE BUTTON、風格穿搭品牌 mew Jewelry Studio、syzygy、毛孩寵物用品品牌 Mongster、MOMOJI Pets。更有多個海外品牌如來自台灣的 NAZO、日本的THE NODOKA、泰國的 mulmul cabinet 及韓國的 CAFE AND HOF 等多個原創品牌。

互動藝術展覽 《TOWARD SUNSET》

▲ (圖片由品牌提供)

今年品牌展開藝術聯乘企劃,由「NNNNNNN. Creative Studio 」團隊策劃互動藝術展覽「Pinkoi × NNNNNNN. Creative Studio」《TOWARD SUNSET》,讓 Pinkoi 會員們置身光影之間,享受不同的感官體驗。現場亦設有 Pinkoi x The Grey Green 聖誕裝飾打卡熱點,為大家帶來充滿歡樂溫馨的節日氣氛。

入場即送價值超過HK$200禮物包​

▲ (圖片由品牌提供)

品牌指為答謝粉絲對Pinkoi Design Fest 2022・香港站的支持,Pinkoi為入場人士送上總值超過$200 禮物包,包括Pinkoi Design Fest 2022 特別版 tote bag 一個、Pinkoi HK$ 35 優惠券、Pinkoi x 威信聯名口罩、MegaBox 商戶優惠券、 innoova 祝賀卡、factiv / HYGINOVA / Lurve 試用裝等。

會埸限定商品優惠禮遇​​​​​​

▲ (圖片由品牌提供)

市集還有雲集本地及海外特色品牌的 Pinkoi Zone,將風靡亞洲的美食及好物直送到港!罐頭芝士蛋糕 CH.EESE DEPT. 推出 Pinkoi x CH.EESE DEPT. 聯乘聖誕限定口味芝士蛋糕、台灣環保設計館 Elephant Cuppa推出全港獨賣 SNOOPY 聯名大象杯、香港製造手工蛋卷品牌 theRoll 蛋卷樂園推出聖誕限定套裝等。

Pinkoi x miffy 及 Pinkoi x Hello Kitty 主題聯名巡禮

▲ (圖片由品牌提供)

miffy 和 Hello Kitty 將登陸市集的「主題聯乘快閃店」多個設計館攜手呈獻逾70款聯乘好物,其中Pinkoi x miffy最新聯名商品更首度現身,包括【Pinkoi x miffy】 限定聯乘設計品及【Pinkoi x miffy】兔年揮春。另外,凡購買 miffy 產品滿 HK$380 ,即可獲贈 miffy PP 夾一個!

凡購買任何 Hello Kitty 產品,即送限量氣球一個,部分商品優惠價更低至六折!Hello Kitty 粉絲不能錯過!

得獎作品展覽探索智營設計

▲ (圖片由品牌提供)

由香港出口商會主辦的香港智營設計大賞(HKSDA)得獎作品展覽登陸 Pinkoi Design Fest 2022・香港站,展出部份智營大賞 2022 的金奬得奬作品,包括智營大賞 2022 玩具及遊戲組金奬作品「北角交響樂」、「Cookie Kiddle:智能英語學習方塊」及「冷靜法寶」;禮品組金奬作品「UCmask」、「Wishes Plate 」及「DynasynQ - Health Smart Watch」;家庭及家居用品組金奬作品「保温瓶 Brew 35T/C系列」、「SeaDifferently」及「Zero - 可降解口罩」等產品。

「CASHLESS 無現金交易設計市集」

▲ (圖片由品牌提供)

品牌指Pinkoi Design Fest是全港首個「CASHLESS 無現金交易設計市集」。大家只需下載 Pinkoi APP ,掃一掃攤位專屬 QR code 並輸入付款方式資料即可以Pinkoi Pay 付款,快速購入心頭好,全程無現金交易,方便快捷。另外,凡於 Pinkoi Design Fest 2022・香港站使用 Pinkoi Pay 同日消費兩次或以上,累積消費滿指定金額,即可獲贈特色品牌的禮物一份。

Pinkoi Design Fest 2022・香港站 活動詳情:

日期:2022 年 12 月 16 日(五)- 12 月 18 日(日)

時間:中午 12:00 - 晚上 9:00 (最後進場時間為 晚上 8:30 )

地點:九龍灣常悅道 8 號建造業零碳天地(MegaBox 商場前方)

門票:HK$35 (單日 正價門票)

網址:https://hk.pinkoi.com/topic/PinkoiDesignFest_hk

