【餅印母女】郭羨妮10歲女側臉靚爆冠絕星二代　讀一條龍名校呻功課壓力大狂喊

▲ 郭羨妮10歲女兒Kylie的側臉靚爆，美貌冠絕年紀相若的星二代。

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）是公認的美女，Sonija自結婚生女後，便淡出幕前專心湊女，至近期才復出拍劇，在ViuTV劇集《冥冥之中》，Sonija更罕有讓女兒Kylie參與拍攝，可見女兒的樣貌盡得媽媽遺傳，尤其側臉輪廓突出，美貌冠絕年紀相若的星二代。

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Sonija近年以家庭為重，間中才接工作，但她不時更新社交平台分享近況。日前她在IG分享自己的素顏床照及短片，大曬作為貓奴的日常，「今早，我是被舔醒的，幸福。 #mycatlovesme」。身穿便服的她攬實愛貓躺在床上，可見她的皮膚狀況相當好。

擁有四分一英國血統的Sonija認為，女兒素顏比自己更美，她早前分享過Kylie的大頭側臉照，並寫道︰「全素顏不P圖，只有年輕的人可以輕易做到。#媽媽的視角 #年輕版的我」，相中的Kylie眼大大，擁有高鼻和長長睫毛，被網民大讚顏值高，「母親基因強大」、「縮小版的你」、「有氣質好靚女，又似爸爸又似媽媽」。

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Sonija於2011年與內地武術指導朱少杰結婚，翌年誕下女兒Kylie，自此專心相夫教女。外表洋化的Sonija其實從小接受本地傳統名校教育，小學讀著名女校天神嘉諾撒學校，之後一條龍升上嘉諾撒聖瑪利書院。當年她在A-level考獲1A1B2C的好成績後，便轉往加拿大升讀西門菲莎大學（Simon Fraser University）主修心理學及經濟。

▲ Kylie好靚女。（IG圖片）

讀媽媽母校天神嘉諾撒

自成為人母後，Sonija將全副心機教導女兒，如很多家長一樣對女兒讀書升學好緊張。女兒升小一時，Sonija希望安排女兒讀傳統學校，為她報讀了7、8間，最後女兒入讀她的母校天神嘉諾撒學校。

Sonija曾出席升學分享會提及女兒讀書情況，她形容女兒個性難專心、做事慢，卻嫌她在旁督促很煩厭，故她學會放手讓女兒自行應付學業。可時女兒面對功課壓力時總有負面情緒，曾試過覺得做功課辛苦而狂喊。身為媽媽的她感到很心痛，但為免影響女兒情緒，她只能躲在一旁偷偷哭泣。

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晚上11時仍未做完功課

有段時間因學校復課需追趕進度，每天多達7、8份功課，還有2科測驗，女兒做到晚上11時多仍未做完，Sonija惟有出手教導女兒，如果待她慢慢想答案，她就沒有時間溫習測驗和睡覺。見到女兒做功課如此辛苦，她也感到很無奈，所以她有計劃讓女兒赴加拿大升學，希望女兒能愉快學習，但女兒很喜歡學校，不捨得走。

其實Kylie性格好動，曾主動要求學習芭蕾舞、體操、彈琴、跆拳道及游泳等，當中最愛跳舞和體操，曾於舞蹈比賽奪獎，但為了顧及學業，Sonija只能安排女兒繼續學跳舞。不過，看來Kylie對演藝表演有興趣，Sonija開始帶女兒參與拍劇和拍廣告，Kylie表現淡定，笑容可親，將來或有機會繼承媽媽入行。

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責任編輯︰林綺玲