張敬軒演唱會宣布加場 開放八成半門票下周一公售 娛樂 18:00 2022/12/16 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 ▲ 張敬軒演唱會加場。 張敬軒《Revisit演唱會》自開賣後反應熱烈，很多歌迷要求軒公加場，主辦公司今日宣佈再度加開12月30日，下周一快達票下午兩點開售！ 演唱會總監馮貽柏（Alex)表示：「因為好多人說買不到票，幾經努力下，與製作團隊及場地協力爭取加到一場。今次加場希望更多朋友可以買到，所以準備開放八成半的門票公開發售，希望多些人買到，並衷心多謝大家支持。」 最新影片： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強 張敬軒獨力對戰MIRROR成員 13:01 2022/11/25 【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強 張敬軒獨力對戰MIRROR成員 【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影 軒公笑指見到Ivana「核突」一面 17:03 2022/12/14 【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影 軒公笑指見到Ivana「核突」一面 【叱咤獎典禮】我最喜愛的歌曲十強出爐 MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒 今日 13:43 【叱咤獎典禮】我最喜愛的歌曲十強出爐 MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒 你可能感興趣 【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強 張敬軒獨力對戰MIRROR成員 13:01 2022/11/25 【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強 張敬軒獨力對戰MIRROR成員 【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影 軒公笑指見到Ivana「核突」一面 17:03 2022/12/14 【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影 軒公笑指見到Ivana「核突」一面 【叱咤獎典禮】我最喜愛的歌曲十強出爐 MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒 今日 13:43 【叱咤獎典禮】我最喜愛的歌曲十強出爐 MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒 張敬軒 歌手 演唱會