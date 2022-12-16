張敬軒演唱會宣布加場　開放八成半門票下周一公售

▲ 張敬軒演唱會加場。

張敬軒《Revisit演唱會》自開賣後反應熱烈，很多歌迷要求軒公加場，主辦公司今日宣佈再度加開12月30日，下周一快達票下午兩點開售！

演唱會總監馮貽柏（Alex)表示：「因為好多人說買不到票，幾經努力下，與製作團隊及場地協力爭取加到一場。今次加場希望更多朋友可以買到，所以準備開放八成半的門票公開發售，希望多些人買到，並衷心多謝大家支持。」

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