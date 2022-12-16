  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張敬軒演唱會宣布加場　開放八成半門票下周一公售

娛樂 18:00 2022/12/16

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

張敬軒演唱會加場。

張敬軒《Revisit演唱會》自開賣後反應熱烈，很多歌迷要求軒公加場，主辦公司今日宣佈再度加開12月30日，下周一快達票下午兩點開售！

演唱會總監馮貽柏（Alex)表示：「因為好多人說買不到票，幾經努力下，與製作團隊及場地協力爭取加到一場。今次加場希望更多朋友可以買到，所以準備開放八成半的門票公開發售，希望多些人買到，並衷心多謝大家支持。」

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強　張敬軒獨力對戰MIRROR成員
13:01 2022/11/25
【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強　張敬軒獨力對戰MIRROR成員
【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影　軒公笑指見到Ivana「核突」一面
17:03 2022/12/14
【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影　軒公笑指見到Ivana「核突」一面
【叱咤獎典禮】我最喜愛的歌曲十強出爐　MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒
今日 13:43
【叱咤獎典禮】我最喜愛的歌曲十強出爐　MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒

你可能感興趣

【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強　張敬軒獨力對戰MIRROR成員
13:01 2022/11/25
【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強　張敬軒獨力對戰MIRROR成員
【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影　軒公笑指見到Ivana「核突」一面
17:03 2022/12/14
【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影　軒公笑指見到Ivana「核突」一面
【叱咤獎典禮】我最喜愛的歌曲十強出爐　MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒
今日 13:43
【叱咤獎典禮】我最喜愛的歌曲十強出爐　MIRROR佔六強撼MC+Dear Jane+林家謙+張敬軒
張敬軒 歌手 演唱會

最高瀏覽

【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
12:04 2022/12/15
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
16:52 2022/12/15
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰
18:42 2022/12/15
【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰