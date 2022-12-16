【奇妙體驗】迪士尼2023年美食巡禮　獨有IP主題餐飲+環球美食矚目登場

▲ 香港迪士尼樂園度假區 2023 年美食巡禮出席嘉賓為主廚John Chan(左一)、餐飲營運總監黃慶龍 (Manfred)(左二)、傳訊及公共事務副總裁黎珮珊 (Anita)(右二)及餐飲高級營運經理趙幗思 (Cici)(右一)。(圖片由品牌提供)

香港迪士尼樂園度假區 (香港迪士尼) 於今年推出多個全新項目，包括城堡夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」、以及全新迪士尼朋友 LinaBell 與一系列大熱產品。

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在2023年，迪士尼會繼續有連串精彩活動，當中包括《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」將於 2023年下半年矚目登場。而全新的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園亮相，為大家締造更多獨特的迪士尼奇妙體驗。

除不時推出新設施、新體驗、新產品之外，迪士尼亦積極履行社會企業責任。在多個表演節目及活動當中，加入多元共融元素，如在榮獲國際獎項的萬聖節表演「惡人舞動迪士尼」及音樂劇「迪士尼魔法書房」中引入劇場視形演譯。除讓更多不同能力的人士欣賞迪士尼表演之外，更希望作為業界先驅，提升對社會的關注，為不同能力人士提供暢通易達的設施與服務。

對於近日見到愈來愈多海外旅客重回香港和樂園，迪士尼表示感到鼓舞。就政府進一步放寬檢疫措施，度假區認為有助刺激本港經濟及旅遊業，並會繼續積極與旅發局、業界及企業夥伴等合作加強海外宣傳,吸引更多海外賓客到訪。

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香港迪士尼亦會於 2023 年推出一系列特色餐飲，由餐飲部團隊精心策劃，為大家帶來耳目一新的體驗，當中包括:

一系列迪士尼獨有 IP 融入在餐飲當中

▲ 大街餐廳由 Coca-Cola®呈獻Linabell 下午茶。(圖片由品牌提供)

在萬聖節期間推出的「黑魔后之毒」軟雪糕，整個萬聖節期間賣出接近 21,000 支，平均每個工作小時賣出 61支雪糕,最高峰的日子更賣出近 1,600 支雪糕

迪士尼 Duffy & Friends系列在今年9月推出的 LinaBell 大受歡迎。餐飲部團隊設計了多款 LinaBell美食，如在大街餐廳的 LinaBell 下午茶，平均每日每兩個小時賣出55份 LinaBell 下午茶

配合2023年「魔雪奇緣世界」落成，屆時香港迪士尼亦會為大家設計相關美食

餐飲部團隊特別設計一系列環球美食

▲ 「雲龍軒」秋意新冬八和菜。(圖片由品牌提供)

樂園酒店晶荷軒的中式美食，包括融入中國傳統「五行」概念— 金、木、水、火、土的特式飲品。大家可以根據自己體質類型選擇相對「五行」的成份，用於滋潤身體同和強體質。

迪士尼探索家度假酒店雲龍軒亦會再次推出「秋意新冬八和菜」。加入秋冬時令食材將整個菜單從冷盤小食到熱葷飯麵一次過呈現在大家眼前。除視覺觀感上帶來震撼外，亦希望大家能不受拘束，自由選擇菜式次序。

今年全新 2.0 版本，菜色加以改良，包括花旗參花膠燉竹絲雞、紫洋茶樹菇爆牛小排等

樂園酒店翠樂庭餐廳亦推出素食選擇，例如素菜壽司、韓式、素牛肉等。而愛吃辣的賓客亦有麻辣酸菜魚選擇。

一系列節慶主題餐飲

▲ 「華特餐廳」情人節晚餐。(圖片由品牌提供)

晶荷軒將會推出農曆新年期間限定料理，包括開運豬手、鮑魚、金蠔等傳統意頭菜餚，另有米奇紅豆包作為甜品。

華特餐廳和芊彩餐廳繼續推出情人節晚餐，配上葡萄酒或創意飲品，讓大家與摯愛一同度過浪漫時刻。

分階段推出以不同迪士尼及彼思故事主題作為創作靈感的蛋糕,分別有慶祝情人節的《美女與野獸》主題蛋糕、母親節的《富貴貓》主題蛋糕、畢業季的《怪獸大學》主題蛋糕,以及冬日《魔雪奇緣》主題蛋糕。同時，精選原有系列中的蛋糕款式供應給大家慶祝生日及紀念日。

和社福機構合作

自 2014 起,香港迪士尼一直與社福機構膳心連基金合作,由酒店及樂園的餐廳收集安全剩食,再分派給有需要的人,包括老人院長者、基層家庭及兒童。與膳心連基金合作至今,香港迪士尼合共收集超過 100 公噸食物,包括在去年透過「迪士尼快閃膳心行」飯盒捐贈計劃,為本地家庭提供超過 7,000 個健康及新鮮製作的餐盒。展望未來香港迪士尼亦會和膳心連繼續合作,為社會出一分力。